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Celebrando 10 anos de inovações para o campo, Expoagro Cotricampo começa nesta quarta-feira

Feira vai até 28 de fevereiro, em Campo Novo. Melhorias no parque são destaque na edição, que espera receber 50 mil pessoas até o último dia

Bruna Oliveira

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