Celebrando 10 anos de inovações para o campo, Expoagro Cotricampo começa nesta quarta-feira

Além dos estandes tradicionais, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 43 agroindústrias. Jair Kuntzler / Cotricampo/Divulgação

Celebrando uma década apresentando inovações e desenvolvimento para o agronegócio gaúcho, a Expoagro Cotricampo dá a largada nesta quarta-feira (25) à sua 10ª edição. Realizada em Campo Novo, no noroeste do Rio Grande do Sul, o evento espera receber ao menos 50 mil visitantes até o encerramento, no dia 28 de fevereiro.

As programações ocorrem no Parque da Cotricampo, às margens da RS-518. O espaço recebeu melhorias para este ano, como pavimentação de 100% das ruas. Também contará com áreas de descanso com sombra, água e internet para melhor receber os visitantes, além de espaços com acessibilidade e jardinagem nova.

A feira é promovida pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo (Cotricampo), que tem hoje 8,6 mil associados. O diretor-presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, fala das perspectivas:

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— A décima edição é um marco histórico para nós. Estamos com uma expectativa bastante grande de receber muitos participantes e mais de 300 expositores, atendendo todo o nosso Noroeste e os visitantes que vêm de fora, como do Estado de Santa Catarina — destaca o presidente.

A entrada é gratuita e 334 expositores participam desta edição. Além dos estandes tradicionais, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 43 agroindústrias expositoras, de 30 municípios, em espaço que é sucesso de público nas feiras agropecuárias. O local, com estrutura fixa, foi inaugurado na edição do ano passado.

Discussões pertinentes

Ambiente de informação e capacitação aos agricultores, a Expoagro Cotricampo trará debates sobre temas pertinentes ao setor, como estiagem, irrigação, novas tecnologias e oportunidades para os produtores.

— Sempre é uma feira de informação. Vamos ter painéis sobre crédito rural, com presença de representantes do BNDES, sobre perspectivas para o novo Plano Safra, além de painéis sobre cereais de inverno e para onde vai a industrialização, temas muito oportunos neste momento — diz Bridi.

Entre as inovações, a Embrapa apresentará novidades em melhoramento genético, como cultivares de grãos adaptadas à produção agrícola gaúcha. Polo da produção leiteira, a mostra também terá julgamentos de raça, concurso de ordenha e atividades voltadas à produção de leite no Rio Grande do Sul. Serão 23 expositores na Arena Bovinos, com mais de 160 animais das raças jersey e holandesa.

A programação inclui temáticas para cada dia. Dia 25, quarta, será o Dia da Soja, Milho e Trigo; na quinta, dia 26, será o Dia dos Jovens Cooperativistas; dia 27, Dia das Mulheres do Agro; e dia 28, o Dia do Leite.

10ª Expoagro Cotricampo