Canoas anuncia passe livre permanente no transporte coletivo e meio turno para servidores até dezembro 

Cerca de 1,5 milhão de pessoas usam o transporte público na cidade. Pablo Reis / Prefeitura de Canoas

A prefeitura de Canoas anunciou, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (27), que o transporte coletivo municipal seguirá com passe livre de forma permanente. No evento, também informou que o expediente em meio turno para servidores foi prorrogado até dezembro.

O passe livre entrou em vigor em 2024, após a enchente, para amenizar os impactos econômicos causados no município, que foi um dos mais afetados no Estado.

A isenção da passagem para toda a população chegou a ser prorrogada por autorização do Legislativo municipal, mas o prazo acabava em fevereiro.

A prefeitura afirma que serão investidos cerca de R$ 6,5 milhões dos cofres públicos municipais para garantir a gratuidade.

— O recurso sai da fonte um, que é o recurso livre do município. Fizemos uma gestão de austeridade, de contenção de gastos, para poder aportar o recurso e suprir essa demanda — detalha o prefeito de Canoas, Airton Souza.

De acordo com dados da Secretaria de Mobilidade Urbana de Canoas, o número de usuários do transporte público no município subiu desde a implementação do passe livre temporário. Passou de aproximadamente 800 mil para cerca de 1,5 milhão.

Meio turno

Além do passe livre, Canoas também anunciou que os profissionais que trabalham na administração pública de Canoas vão seguir atuando somente meio turno até o final de 2026.

A prefeitura prorrogou a medida que havia sido implementada em novembro do ano passado. A justificativa é de que a iniciativa é importante para conter gastos. De acordo com o Executivo, o turno único traz mais de R$ 1 milhão de economia por mês ao município.

Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e atendimento ao público não serão afetados.

Assim, os servidores trabalham de segunda a quinta-feira, das 12h30min até as 18h30min, e nas sextas-feiras, das 8h ao meio-dia.



