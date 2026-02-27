Bombeiros resgatam cão preso em meio a escombros em Minas Gerais; veja vídeo

Operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais / Instagram / Reprodução

Um cão que estava preso em escombros em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar nesta quinta-feira (26).

O salvamento aconteceu no bairro Jóquei Clube I, conforme o g1. A estrutura da casa cedeu devido à forte chuva que atinge a região nos últimos dias.

As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.

No vídeo, divulgado nas redes sociais da corporação, é possível ouvir os latidos do cachorro enquanto os bombeiros retiram os entulhos (veja abaixo).

— Vem, amigão. Vem, tá com a gente — disse o bombeiro durante o resgate.

Veja o momento do resgate:

De acordo com o último boletim divulgado na noite desta quinta-feira (26), 64 pessoas morreram em decorrência a forte chuva que atinge a região desde terça (24). Os bombeiros realizam operações de busca e salvamento na cidade.

Em Juiz de Fora, foram encontrados 58 corpos e permanecem desaparecidas sete pessoas. Ao todo, a cidade tem 3,5 mil desalojados e 253 desabrigados. A prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, oferece às famílias auxílio funeral e aluguel social.

Em Ubá, a tragédia causou seis óbitos, restando duas pessoas ainda desaparecidas. Há 1,2 mil pessoas sem casa própria, desalojadas pelas chuvas.

Toda a operação envolve uma força-tarefa integrada por equipes da prefeitura, com retroescavadeira e caminhão, além de técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.