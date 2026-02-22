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Bombeiros buscam pai e filho desaparecidos durante pescaria no Vale do Taquari

Trabalhos de resgate começaram na noite de sábado e se estenderam ao longo da madrugada deste domingo

Kyane Sutelo

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