Bombeiros buscam pai e filho desaparecidos durante pescaria no Vale do Taquari

O Corpo de Bombeiros de Encantado realiza, neste domingo (22), busca por dois homens desaparecidos na noite passada no Rio Taquari. O caso ocorreu na localidade de Linha Dom Luiz Felipe de Nadal, entre os municípios de Muçum e Santa Tereza, no Vale do Taquari.

Familiares acionaram os bombeiros por volta das 23h30min de sábado (21), após pai e filho — Valdecir Chiodi, 50 anos, e Emerson Chiodi, 20 — não retornarem para casa depois de terem saído para pescar.