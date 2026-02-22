Bombeiros buscam pai e filho desaparecidos durante pescaria no Vale do Taquari

O Corpo de Bombeiros de Encantado realiza, neste domingo (22), busca por dois homens desaparecidos na noite passada no Rio Taquari. O caso ocorreu na localidade de Linha Dom Luiz Felipe de Nadal, entre os municípios de Muçum e Santa Tereza, no Vale do Taquari.
Familiares acionaram os bombeiros por volta das 23h30min de sábado (21), após pai e filho — Valdecir Chiodi, 50 anos, e Emerson Chiodi, 20 — não retornarem para casa depois de terem saído para pescar.
Os trabalhos de resgate se estenderam ao longo da madrugada e já duram cerca de 10 horas. Mergulhadores de Porto Alegre estão a caminho do local para auxiliarem nas buscas.