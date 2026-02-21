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Asa-delta cai e mata instrutor e turista americana em praia no Rio

O Clube São Conrado de Voo Livre informou que as duas vítimas são Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez

Zero Hora

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