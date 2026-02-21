Asa-delta cai e mata instrutor e turista americana em praia no Rio

Um asa-delta caiu no mar da praia de São Gonçalo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21). O instrutor de voo livre e uma turista americana morreram.

O instrutor foi retirado da água já sem vida. A turista foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do g1.

Em nota, o Clube São Conrado de Voo Livre informou que as duas vítimas são o instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez.

A entidade disse que “os motivos do acidente estão sendo apurados”. “Estamos aguardando o restante do resgate do equipamento para uma avaliação técnica minuciosa.”

O acidente ocorreu próximo ao local onde o asa-delta deveria pousar, mas a causa ainda não foi identificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15min.