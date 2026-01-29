Temporal derruba telhas de agência bancária em Novo Hamburgo; veja vídeo

A chuva forte que atingiu Novo Hamburgo na tarde desta quinta-feira (29) afetou uma agência bancária no centro da cidade. O vento derrubou algumas telhas do local, que foram parar no meio da rua e quase atingiram um veículo.

Segundo a administração da unidade do Banrisul, na Rua Bento Gonçalves, o prédio passava por manutenção no telhado, quando o vento forte levou algumas telhas. Com isso, entrou água no imóvel.

De acordo com o pluviômetro da Estação de Tratamento de Água da Comusa, foram registrados cerca de 12 milímetros de chuva em menos de uma hora, acompanhados de rajadas de vento intensas.

A Defesa Civil de Novo Hamburgo informou, ainda, que houve registro de queda de árvore na Rua José de Alencar, no bairro Rio Branco.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano foi acionada para realizar a remoção.