RS foi o Estado que mais recebeu recursos federais para rodovias em 2025, diz Ministério dos Transportes

Maior parte da verba foi aplicada na BR-116. Maria Eduarda Ely / Grupo RBS

O Rio Grande do Sul foi o Estado que recebeu o maior volume de recursos federais para obras rodoviárias em 2025. De acordo com o Ministério dos Transportes, foram destinados cerca de R$ 570 milhões ao RS, sendo mais de R$ 460 milhões aplicados na BR‑116.

O ministro Renan Filho esteve no Estado nesta quinta-feira (29) para acompanhar os trabalhos em andamento. Na BR‑116, em Canoas, ele vistoriou trechos da obra em andamento.

Durante visita a Caxias do Sul, o ministro anunciou a autorização para a circulação de caminhões com tração auxiliar elétrica no país. Ele também tratou de novos editais para a região: o governo prevê lançar, em abril, a licitação para construção de um viaduto no entroncamento da BR‑116 com a Perimetral Norte. Até junho, deve ser publicado o edital para duplicação da rodovia no bairro Planalto.

Na BR‑470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, Renan Filho acompanhou o andamento das obras no trecho da Serra.