Porto Alegre recebe 2026 com festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que reúne público desde o início da noite

Ler resumo

Público acompanha os shows no palco principal do Réveillon no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho durante a noite da virada em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Porto Alegre começou a dar as boas-vindas a 2026 com uma grande festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia. Gratuita, a celebração da virada teve início às 17h desta quarta-feira (31) e segue até as 3h da madrugada do primeiro dia do ano, com shows, estrutura de alimentação e reforço na segurança.

Desde o início da noite, o público passou a ocupar o parque de forma gradual. Por volta das 19h30min, a movimentação ainda era tranquila, com trânsito fluindo bem nas principais vias da Capital. Com o anoitecer, a presença de pessoas aumentou, embalada por música em volume alto.

No gramado, crianças corriam e brincavam enquanto famílias e casais se acomodavam em cadeiras de praia, cangas e coolers. Havia grupos sentados na grama, outros abraçados, observando o movimento e aguardando os principais shows da noite. Por volta das 21h30min, o parque estava visivelmente mais cheio, embora ainda distante da expectativa de 175 mil pessoas divulgada pela organização.

Energia do publico

Segundo Clóvis André Silva, gestor de políticas públicas culturais e um dos organizadores, o comportamento do público seguia o padrão de outros anos, com maior concentração prevista para o fim da noite.

— O evento começou às 17h e agora começa a ficar mais intenso. Os principais shows ainda estão por vir, com TNT, Di Ferrero e o Samba 90 Graus fazendo a virada, com fogos. O público está chegando aos poucos, como acontece todo ano. No ano passado, por volta das 21h30min ou 22h, já estava lotado — afirmou.

De acordo com Silva, toda a estrutura foi preparada com antecedência.

— Está tudo pronto: segurança, infraestrutura, transporte, alimentação. Mesmo sendo cedo, a energia do público é muito boa — completou.

Famílias e clima de confraternização

Entre os que escolheram passar a virada no parque estava o cozinheiro Fabiano Souza, de 46 anos, morador do bairro Passo d'Areia, que veio acompanhado da esposa, Mara, e de familiares. Para eles, era a primeira vez no Réveillon público da Capital.

— A família quis se reunir e achamos que aqui estava melhor. Está seguro e o ambiente está muito bom. Para 2026, a gente só espera mais amor no coração e empatia pelo próximo — desejou.

Vindos de Viamão, o autônomo Marlon Andrade, de 34 anos, também chegou cedo ao parque com os filhos, os pais e os irmãos.

— A gente veio em família para aproveitar juntos e ver os fogos. A ideia é se acomodar, comer e se divertir — disse.

Já o assessor legislativo Márcio, de 47 anos, veio da região da Campanha com a esposa e a filha. A escolha por Porto Alegre levou em conta o custo da viagem.

— Queríamos sair um pouco e acabamos optando por estar aqui. Olhamos praia, mas estava tudo muito caro. Já temos viagem reservada para o Carnaval, então viemos para uma alternativa de menor custo — explicou.

Shows da virada

Um dos momentos mais aguardados da noite é o show de Di Ferrero, previsto para as horas que antecedem a virada.

Com ligação antiga com Porto Alegre, onde viveu parte da infância, o cantor destacou que apresentações de Réveillon têm um significado diferente, tanto pela carga simbólica do momento quanto pela relação direta com o público.

— É outro tipo de show, outra energia. Está todo mundo naquele momento reflexivo, fechando um ciclo e querendo começar o ano bem — afirmou.

Para a apresentação no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Di Ferrero preparou um repertório diferente do habitual, com versões adaptadas para a virada. O setlist mistura músicas da carreira solo, clássicos do NX Zero e surpresas inspiradas em projetos paralelos, como o bloco de Carnaval Se Fui Triste, Não Me Lembro.

Programação

Ao longo da noite, a ordem dos shows passou por ajustes, com inversão entre as apresentações de Lucas & Felipe e Renato Borghetti em relação à programação inicial divulgada pela organização.

Até o início da madrugada, ainda estão previstos os shows de Di Ferrero e do projeto Samba 90 Graus, responsável por conduzir a contagem regressiva da virada, seguida pela queima de fogos.