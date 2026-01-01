Geral

Festa da Virada
Notícia

Porto Alegre recebe 2026 com festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que reúne público desde o início da noite

Evento gratuito oferece shows nacionais, food trucks e reforço na segurança até as 3h

Murilo Rodrigues

Airton Lemos

