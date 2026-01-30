O que se sabe sobre adolescente que morreu após ser mordido por tubarão em Pernambuco

Um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na tarde de quinta-feira (29), na Praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. Identificado como Deivson Rocha Dantas, o garoto foi socorrido por moradores e levado ao Hospital do Tricentenário, mas já chegou à unidade sem vida. As informações são do g1.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o adolescente estava brincando no mar com amigos quando foi atingido pelo animal. Um homem ajudou no resgate, e moradores levaram o jovem ao hospital em um carro particular, já em parada cardiorrespiratória.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 14h21 para um "incidente envolvendo animal marinho", mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida.
Lesão extensa
Segundo o médico Levy Dalton disse ao g1, que atendeu o garoto, a gravidade do ferimento dificultou qualquer possibilidade de reversão do quadro.
O médico explicou que o menino tinha uma lesão "bastante extensa, num local de artérias no membro inferior". Em virtude disso, Deivson "provavelmente perdeu bastante sangue" e foi isso que "fez o levar a um quadro de óbito". O jovem chegou na unidade sem vida.
O profissional acrescentou que a equipe realizou todos os procedimentos de suporte avançado, mas não conseguiu reanimá-lo.
Levy salientou que a equipe realizou todas as medidas possíveis, mas que não foi possível reanimá-lo. O médico lamentou a "fatalidade" e deixou condolências para a família e os amigos, afirmando que "infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele".
Relato de familiares
A prima da vítima, Lídia Emanuele, contou ao g1 que os próprios amigos retiraram Deivson da água.
Ela explicou que estava na casa da avó, que mora perto da praia. O tio havia ligado para a mãe de Deivson avisando que o menino foi escondido para a praia sem a mãe saber.
A prima disse que, quando chegou na praia, "o amigo dele já estava gritando e dizendo que o tubarão pegou ele". Ela conseguiu ver "a barbatana e um pouco do tubarão", afirmando que o animal era grande.
Ainda conforme a adolescente, um pastor que passava pelo local ajudou no transporte até o hospital.
Lídia criticou a falta de estrutura de emergência na região, dizendo que "a gente é meio esquecido aqui", que não tem bombeiro e nem Samu.
A jovem concluiu dizendo que "a gente só queria ser notado mesmo e que a justiça seja feita".
Área tem placas de alerta
O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) confirmou o ataque e informou ao g1 que o litoral pernambucano conta com cerca de 150 placas de sinalização para áreas sujeitas a incidentes. Apenas em Olinda, são 13, quatro delas na Praia Del Chifre.
Segundo o órgão, o trecho é monitorado desde a década de 1990 e está incluído no Decreto Estadual 21.402/1999, que estabelece restrições a atividades náuticas devido ao alto risco.
O surfista André Luiz Gomes da Silva, atacado por um tubarão na mesma praia em 2023, voltou ao local após saber do novo caso e relatou preocupação com a ausência de equipes de segurança.
André disse que "a gente aqui não tem apoio de nada, não tem um salva-vidas aqui, não tem Guarda Municipal aqui que venha apoiar".
Ele salientou que "só querer consciência ambiental e conscientizar as pessoas não dá jeito". O surfista lamentou a morte da criança e criticou a ausência de placas na praia, afirmando que a região "ficou como é até hoje, a gente aqui realmente abandonado".
Histórico de incidentes
Desde 1992, Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão, 67 deles no Grande Recife e 14 em Fernando de Noronha, incluindo o caso mais recente.
Em janeiro deste ano, uma turista de 36 anos foi mordida na perna por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. O ferimento foi considerado leve e ela foi liberada após atendimento médico.
Depois desse episódio, o governo de Pernambuco anunciou um edital para retomar o monitoramento dos animais após 11 anos. O projeto prevê o uso de microchips para acompanhar o comportamento dos tubarões e identificar áreas de maior circulação.
Os últimos registros na Região Metropolitana de Recife haviam ocorrido em 2023. Em menos de 15 dias, um surfista foi ferido na Praia Del Chifre e dois adolescentes foram atacados em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ambos sofreram amputações, mas sobreviveram.