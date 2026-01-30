O que se sabe sobre adolescente que morreu após ser mordido por tubarão em Pernambuco

Ler resumo

Desde 1992, Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão, 67 deles no Grande Recife e 14 em Fernando de Noronha, incluindo o caso mais recente. Zuza Rodrigues / stock.adobe.com

Um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na tarde de quinta-feira (29), na Praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. Identificado como Deivson Rocha Dantas, o garoto foi socorrido por moradores e levado ao Hospital do Tricentenário, mas já chegou à unidade sem vida. As informações são do g1.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o adolescente estava brincando no mar com amigos quando foi atingido pelo animal. Um homem ajudou no resgate, e moradores levaram o jovem ao hospital em um carro particular, já em parada cardiorrespiratória.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 14h21 para um "incidente envolvendo animal marinho", mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida.

Lesão extensa

Segundo o médico Levy Dalton disse ao g1, que atendeu o garoto, a gravidade do ferimento dificultou qualquer possibilidade de reversão do quadro.

O médico explicou que o menino tinha uma lesão "bastante extensa, num local de artérias no membro inferior". Em virtude disso, Deivson "provavelmente perdeu bastante sangue" e foi isso que "fez o levar a um quadro de óbito". O jovem chegou na unidade sem vida.

O profissional acrescentou que a equipe realizou todos os procedimentos de suporte avançado, mas não conseguiu reanimá-lo.

Levy salientou que a equipe realizou todas as medidas possíveis, mas que não foi possível reanimá-lo. O médico lamentou a "fatalidade" e deixou condolências para a família e os amigos, afirmando que "infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele".

Relato de familiares

A prima da vítima, Lídia Emanuele, contou ao g1 que os próprios amigos retiraram Deivson da água.

Ela explicou que estava na casa da avó, que mora perto da praia. O tio havia ligado para a mãe de Deivson avisando que o menino foi escondido para a praia sem a mãe saber.

A prima disse que, quando chegou na praia, "o amigo dele já estava gritando e dizendo que o tubarão pegou ele". Ela conseguiu ver "a barbatana e um pouco do tubarão", afirmando que o animal era grande.

Ainda conforme a adolescente, um pastor que passava pelo local ajudou no transporte até o hospital.

Lídia criticou a falta de estrutura de emergência na região, dizendo que "a gente é meio esquecido aqui", que não tem bombeiro e nem Samu.

A jovem concluiu dizendo que "a gente só queria ser notado mesmo e que a justiça seja feita".

Área tem placas de alerta

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) confirmou o ataque e informou ao g1 que o litoral pernambucano conta com cerca de 150 placas de sinalização para áreas sujeitas a incidentes. Apenas em Olinda, são 13, quatro delas na Praia Del Chifre.

Segundo o órgão, o trecho é monitorado desde a década de 1990 e está incluído no Decreto Estadual 21.402/1999, que estabelece restrições a atividades náuticas devido ao alto risco.

O surfista André Luiz Gomes da Silva, atacado por um tubarão na mesma praia em 2023, voltou ao local após saber do novo caso e relatou preocupação com a ausência de equipes de segurança.

André disse que "a gente aqui não tem apoio de nada, não tem um salva-vidas aqui, não tem Guarda Municipal aqui que venha apoiar".

Ele salientou que "só querer consciência ambiental e conscientizar as pessoas não dá jeito". O surfista lamentou a morte da criança e criticou a ausência de placas na praia, afirmando que a região "ficou como é até hoje, a gente aqui realmente abandonado".

Histórico de incidentes

Desde 1992, Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão, 67 deles no Grande Recife e 14 em Fernando de Noronha, incluindo o caso mais recente.

Em janeiro deste ano, uma turista de 36 anos foi mordida na perna por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. O ferimento foi considerado leve e ela foi liberada após atendimento médico.

Depois desse episódio, o governo de Pernambuco anunciou um edital para retomar o monitoramento dos animais após 11 anos. O projeto prevê o uso de microchips para acompanhar o comportamento dos tubarões e identificar áreas de maior circulação.