Novo leilão da Receita Federal oferece videogames e SUV a partir de R$ 22,5 mil; veja como participar

A Receita Federal vai realizar outro leilão regional de mercadorias em fevereiro de 2026. Blossom Stock Studio / stock.adobe.com

A Receita Federal vai realizar outro leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O novo leilão acontece em São Paulo e reúne 321 lotes, que incluem notebooks, smartphones, smartwatches, uma variedade de vinhos, consoles de videogame e óculos de realidade virtual, entre outros itens.

Conforme o Fisco, o leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período para recebimento das propostas será de uma semana, das 8h do dia 2 de fevereiro até às 21h do dia 9. A sessão de lances está prevista para as 11h do dia 10.

Quem pode participar do leilão

Pessoas físicas podem participar do leilão contanto que cumpram os critérios:

Ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

Ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

Ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são:

Ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

No caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Como devem ser feitos os lances

Os lances devem ser feitos para lotes fechados — conjuntos específicos de itens previamente definidos. O lote mais barato tem lance inicial de R$ 15 e contém resíduos de plástico cinza. Já o lote mais caro tem lance inicial de R$ 325 mil e reúne milhares de peças de celulares.

Os lotes poderão ser conferidos presencialmente, mediante agendamento, em dias de expediente normal. Os endereços e horários para visitação, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Os lotes estarão disponíveis para visitação entre 2 e 6 de fevereiro, nas cidades de Araraquara, Campinas, Bauru, Guarulhos, São Paulo, Guarujá, Santos, Sorocaba, Jacareí, Santo André, São Bernardo do Campo e Taubaté.

Os licitantes terão 30 dias para retirar os lotes. O pagamento das mercadorias é feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Destaques entre os lotes

Lote 1: o licitante pode adquirir seis vinhos diferentes com lances a partir de R$ 135 ;

o licitante pode adquirir seis vinhos diferentes com lances a partir de ; Lote 3: é possível adquirir um automóvel Gol, da Volkswagen, e uma motocicleta CG 150 da Honda, com lances a partir de R$ 4,6 mil ;

é possível adquirir um automóvel Gol, da Volkswagen, e uma motocicleta CG 150 da Honda, com lances a partir de ; Lote 24: possui vários PlayStations 5, Xbox e controles de videogames com lances a partir de R$ 7 mil ;

possui vários PlayStations 5, Xbox e controles de videogames com lances a partir de ; Lote 33: Honda Civic ano 2014/2015 com lances a partir de R$ 3,3 mil ;

Honda Civic ano 2014/2015 com lances a partir de ; Lote 34: o licitante pode adquirir um Onix, da Chevrolet, sem bancos e tapeçarias traseiros com lances a partir de R$ 1,9 mil ;

o licitante pode adquirir um Onix, da Chevrolet, sem bancos e tapeçarias traseiros com lances a partir de ; Lotes 38 a 54: é possível adquirir iPhones com lances a partir de R$ 214 ;

é possível adquirir iPhones com lances a partir de ; Lotes 74 a 113: possuem diferentes vinhos e champagnes, com lances a partir de R$ 853 ;

possuem diferentes vinhos e champagnes, com lances a partir de ; Lote 273: SUV Brilliance, ano 2019, com lances a partir de R$ 22,5 mil.

Como participar do leilão

Para participar do leilão com a apresentação de um lance, o cidadão deve seguir os seguintes passos: