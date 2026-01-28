Morre Valdir Avena, comissário aposentado da Polícia Civil, aos 81 anos

Valdir dividia o tempo entre a dedicação ao dever, a família e os veraneios no Pinhal. Janice Avena / Arquivo Pessoal

O bairro Rio Branco, em Porto Alegre, perdeu um de seus moradores mais fiéis. Valdir Américo Lima Avena morreu no dia 16 de janeiro, aos 81 anos. Vítima de insuficiência renal aguda, ele era conhecido na região por ter vivido toda a trajetória nas mesmas ruas onde nasceu.

Nascido em 15 de agosto de 1944, Valdir era um porto-alegrense autêntico. Filho de Alfredo e Sueli, cresceu no Rio Branco, bairro onde construiria sua própria história familiar. Em 1968, casou-se com Magda Avena, com quem compartilhou quase seis décadas de companheirismo.

Na vida profissional, Valdir encontrou sua vocação na Polícia Civil Do Rio Grande do Sul. Como comissário de polícia, não via a profissão apenas como um ofício, mas como uma verdadeira paixão. Foram décadas de serviço até a aposentadoria, em 2014, período em que se tornou conhecido pela postura correta e pelo compromisso com o dever.

Mas, longe do Palácio da Polícia, o comissário dava lugar ao homem de hábitos doces. Torcedor fervoroso do Internacional, Valdir não escondia o entusiasmo pelo Colorado. No cardápio da vida, nada vencia o conforto de uma boa carne de panela com massa, seu prato preferido. Além do futebol, nutria uma admiração especial por carros e tinha no veraneio na praia de Pinhal, no Litoral Norte, um de seus refúgios favoritos para descansar com a família.

A maior alegria de seus últimos anos, no entanto, atendia pelo nome de Roberto Augusto, seu único neto. Valdir era presença constante e amorosa na vida das filhas, Lisandra e Janice, e do genro Roberto.

A despedida ocorreu no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Além da esposa e filhas, ele deixa a irmã Valquíria — outra irmã, Vânia, já era falecida.