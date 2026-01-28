Geral

Obituário
Notícia

Morre Valdir Avena, comissário aposentado da Polícia Civil, aos 81 anos

Natural de Porto Alegre, ele fez das ruas do Rio Branco o seu reduto e da segurança pública a missão de uma vida inteira

Juliano Lannes*

