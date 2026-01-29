Geral

Aos 67 anos
Notícia

Morre Gilmar Uhry, diretor do Grupo RVA e figura histórica do rádio em Venâncio Aires

Fundador da Venus FM e vice-presidente regional da Agert, empresário dedicou 55 anos à comunicação; ele estava internado em Santa Cruz do Sul

Juliano Lannes*

