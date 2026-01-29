Morre Gilmar Uhry, diretor do Grupo RVA e figura histórica do rádio em Venâncio Aires

Gilmar dedicou 55 anos à Rádio Venâncio Aires e foi o mentor da expansão do Grupo RVA na região. Fernanda de Souza Uhry / Acervo Pessoal

O rádio do Rio Grande do Sul perdeu, na manhã da terça-feira (27), uma de suas figuras mais dedicadas. Gilmar João Uhry, diretor do Grupo RVA, de Venâncio Aires, faleceu aos 67 anos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Cruz.

Com uma trajetória de 55 anos dedicados à emissora, "Seu Gilmar", como era conhecido, foi o pilar da modernização da radiodifusão no Vale do Rio Pardo, transformando uma rádio local em um grupo de comunicação multiplataforma.

A vida entre microfones e transmissores

A relação de Gilmar com o rádio começou precocemente, aos 12 anos, na Rádio Venâncio Aires. O que iniciou como uma vivência de infância tornou-se uma missão de vida que durou mais de cinco décadas. Filho de Lauro e Leocádia Uhry, ele assumiu o protagonismo da empresa em momentos cruciais. Primeiro como sócio em 1984 e, mais tarde, em 1993, quando liderou a transformação da emissora no Grupo RVA.

Sob sua visão, o grupo rompeu as barreiras do AM. Gilmar foi o idealizador da Venus FM, lançada em 2010, e um entusiasta da digitalização com a criação do Portal RVA. Sua liderança técnica e política também o levou à vice-presidência regional da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert).

O estilo observador e a paixão pelo sertanejo

Nos corredores da emissora, Gilmar era conhecido pelos passos lentos e pelo olhar atento. Tinha o hábito de chegar à empresa após o café da manhã e sentar-se nos bancos de trás, observando o fluxo de trabalho com cautela e calma. Nada passava despercebido por ele, especialmente a sonoridade da Venus FM.

Curador rigoroso, ele filtrava pessoalmente cada música da programação até 2023. Tinha uma convicção clara sobre o gosto popular: defendia que o sertanejo era a verdadeira língua musical do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Apesar da seriedade nas decisões, era uma figura de poucas e profundas palavras, sempre prezando pelo que considerava correto.

O refúgio no Rio Jacuí

Fora dos estúdios, Gilmar Uhry não buscava o agito dos campos de futebol — esporte pelo qual não nutria interesse. Seu verdadeiro refúgio era a água.

Às margens do Rio Jacuí, Gilmar viveu momentos memoráveis, chegando a fisgar jaús de mais de 100 quilos. Fernanda de Souza Uhry / Acervo Pessoal

Assim como o avô Arnoldo, ele encontrou na pescaria sua maior paixão e seu espaço para desenvolver ideias. Na Lagoa dos Dourados, às margens do Rio Jacuí, Gilmar viveu momentos memoráveis, chegando a fisgar jaús de mais de 100 quilos. Era ali, no silêncio da pesca, que o empresário decidido recarregava as energias.

Gilmar João Uhry deixa a única filha, Fernanda de Souza Uhry, o genro Claudemir e os netos Ana Clara e Pietro. As emissoras do grupo seguem com programação especial em tributo ao diretor que, por 55 anos, foi central para a comunicação em Venâncio Aires.