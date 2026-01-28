Morre Alexis Ortega, dublador em espanhol de "Homem-Aranha", aos 38 anos

Aleixs Ortega faleceu aos 38 anos. Reprodução / @ortegalexis

Faleceu na última segunda-feira (26), aos 38 anos, o dublador mexicano Alexis Ortega, conhecido por dublar o personagem Peter Parker (Tom Holland) nos filmes do super-herói Homem-Aranha, da Marvel. Não há detalhes sobre a causa da morte até então.

A morte foi divulgada pela premiação Alda Awards, dedicada à dublagem em espanhol na América Latina. "Lamentamos informar o falecimento do ator Alexis Ortega. Apresentamos as nossas condolências à família, amigos e colegas da Grêmio. Descanse em paz e sempre o lembraremos nas suas incríveis interpretações", escreveu a organização.

O mexicano marcou a dublagem na América Latina por ter emprestado a voz para grandes personagens do cinema, sendo reconhecido principalmente por seu trabalho como o Homem-Aranha de Tom Holland, nos filmes da Marvel.

O artista foi dublador de outras produções, como Operação Big Hero, Star Wars: Rogue One, Procurando Dory e Carros 3. Ortega também trabalhou como ator, com participações Luis Miguel: A Série, A Casa das Flores, As Viúvas das Quinta-Feiras e O Candidato.