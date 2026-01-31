Missas, festas e procissões celebram Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes no RS

Celebração em Porto Alegre começa na Igreja do Rosário, no Centro Histórico. Lauro Alves / Agencia RBS

Fiéis que compartilham a devoção a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes têm opções para celebrar a crença nos próximos dias em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

As manifestações se concentram especialmente em cidades do Litoral e da Região Metropolitana.

Em Rio Grande, no sul gaúcho, ocorrerá a caminhada até a estátua de Iemanjá, que deve reunir milhares de fiéis em um percurso entre o centro da cidade e o Balneário Cassino. A celebração será entre domingo (1º) e segunda-feira (2) e terá pontos de apoio aos participantes durante o deslocamento.

São José do Norte, no Litoral Sul, terá a tradicional procissão aquaviária de Nossa Senhora dos Navegantes pela Lagoa dos Patos, que chega, em 2026, à 215ª edição. O evento terá partida às 14h30min de domingo (1), do píer da cidade. Também estão previstas missas e procissões para marcar a data na cidade.

Região Metropolitana

No domingo, Canoas, na Região Metropolitana, terá uma procissão dedicada a Iemanjá, com saída na Rua Graciliano Ramos, 58, e destino à Praia do Paquetá, onde deve chegar às 19h. Também haverá celebrações na praia. Na segunda-feira, está programada uma agenda cultural ao longo do dia.

Já na segunda-feira ocorre a 39ª Romaria de Nossa Senhora dos Navegantes em Canoas. A homenagem será fluvial e sairá do Clube Náutico Albatroz (Rua Gravataí, 520, bairro Niterói) às 10h, com destino à Praia do Paquetá. Uma missa está programada para as 11h no ponto.

Em Porto Alegre, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes ocorrerá na segunda-feira (2). A celebração, que integra a 151ª edição da festa em homenagem à padroeira afetiva da Capital, começa às 7h com uma missa na Igreja do Rosário, no Centro Histórico.

Depois, o cortejo religioso seguirá para o Igreja dos Navegantes, na Zona Norte, percorrendo cerca de 10 quilômetros.

No santuário, o andor com a imagem da santa, conduzido por remadores, será recebido pelo pároco da Igreja dos Navegantes. Logo após, ocorre a missa campal, celebrada pelo arcebispo de Porto Alegre.

Ao longo do dia, a imagem permanecerá em frente à igreja, onde estão previstas celebrações religiosas. No fim da tarde, o andor é levado para o interior da igreja.

Outro evento católico na Capital será uma procissão fluvial na manhã de domingo, no Guaíba e Rio Jacuí. O embarque será às 8h30min na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, 1390, na Ilha da Pintada, com retorno previsto às 11h30min.

O roteiro prevê deslocamento pela água em direção ao Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, passando pelo ponte móvel do Guaíba, e retorno no mesmo endereço - não haverá desembarque em nenhum ponto.

Por fim, está marcada uma celebração ecumênica às 11h30min no Salão da Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, no Estaleiro Mabilde, na Ilha da Pintada, com almoço ao meio-dia.

Litoral Norte

Tramandaí

Domingo (1º)

Palco Copotema – Reino de Iemanjá Omi Maré Sessum

19h – Palestra Raízes do Batuque do Sul – Pai Beto de Ogum (Museu Afro)

– Palestra Raízes do Batuque do Sul – Pai Beto de Ogum (Museu Afro) 19h40min – Palestra Cartilha Ecológica – Mãe Karina de Oxum

– Palestra Cartilha Ecológica – Mãe Karina de Oxum 20h30min – Copotema e entrega dos certificados dos terreiros de Tramandaí

– Copotema e entrega dos certificados dos terreiros de Tramandaí 22h – Apresentação musical Esperança e Fé – pontos cantados a Iemanjá com a cantora Cecília

– Apresentação musical Esperança e Fé – pontos cantados a Iemanjá com a cantora Cecília 0h – Abertura da culinária africana com batuque religioso

Palco Soatra/Fautergs – Orla de Tramandaí (Av. Beira-Mar)

23h – Abertura oficial dos festejos

– Abertura oficial dos festejos 23h30min – Chegada da imagem de Iemanjá

– Chegada da imagem de Iemanjá 0h – Início do ritual religioso tradicional

Carreatas e Procissões

20h30min – Carreata Ilê Omo Axé Omildewá – saída da Praça do Rotary

– Carreata Ilê Omo Axé Omildewá – saída da Praça do Rotary 21h – Carreata Pai Ricardo de Oxum – saída da Caldas Júnior

– Carreata Pai Ricardo de Oxum – saída da Caldas Júnior 22h – Procissão de Velas – saída da Caldas Júnior até a Beira-Mar

– Procissão de Velas – saída da Caldas Júnior até a Beira-Mar 23h30min – Carreata Pai Tadeu de Oxalá – saída da Rua Oswaldo Bastos

– Carreata Pai Tadeu de Oxalá – saída da Rua Oswaldo Bastos 23h30min – Procissão Pai Jairo de Xapanã – saída da Praça da Tainha até o Monumento de Iemanjá

Cidreira

Sábado (31)

18h – Abertura do Parque de Iemanjá

Domingo (1º)

Das 8h às 20h – Chegada da Santa na Concha Acústica

– Chegada da Santa na Concha Acústica 9h – Abertura do santuário

– Abertura do santuário 20h – Capoeira

– Capoeira 20h30min – Procissão com a Santa Iemanjá, com carro de som e tamboreiros

– Procissão com a Santa Iemanjá, com carro de som e tamboreiros Das 22h às 22h30min – Coral Amigos Amigos

– Coral Amigos Amigos Das 22h30min às 23h – Protocolo

– Protocolo Das 23h à 0h – Show Chão de Areia

– Show Chão de Areia 0h – Descida da Santa para a beira-mar

– Descida da Santa para a beira-mar 0h40min – Entrega das oferendas à beira-mar

Segunda-feira (2)

9h – Abertura do Parque de Iemanjá

– Abertura do Parque de Iemanjá Das 16h às 17h – Roda de capoeira

– Roda de capoeira 18h – Encerramento

Torres

Domingo (1º)

Procissão de Iemanjá

20h30min – Concentração e saída na Rua Visconde de Pelotas, 500

– Concentração e saída na Rua Visconde de Pelotas, 500 Percurso – Rua José Luiz de Freitas, em direção à Lagoa do Violão

– Rua José Luiz de Freitas, em direção à Lagoa do Violão Destino – Subida pela Rua Joaquim Porto, com chegada à Prainha, onde serão realizadas as homenagens e oferendas

Segunda-feira (2)

Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes

17h – Largada da procissão, com concentração e saída em frente à Igreja Santa Luzia

– Largada da procissão, com concentração e saída em frente à Igreja Santa Luzia Trajeto – O cortejo seguirá em direção ao Rio Mampituba, passando pela orla da Beira-Mar

– O cortejo seguirá em direção ao Rio Mampituba, passando pela orla da Beira-Mar Bênção dos veículos – Ocorrerá na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, na Praia da Cal

– Ocorrerá na Praça Nossa Senhora dos Navegantes, na Praia da Cal Encerramento – Retorno à Igreja Santa Luzia

– Retorno à Igreja Santa Luzia 18h – Santa Missa: celebração eucarística solene ao ar livre, na Praça Getúlio Vargas

Balneário Pinhal

Domingo (1º)

9h – Banho de cheiro , com Ilê Asé Omo Omidewá Aguerrewá, na Praça do Cidadão, Avenida Itália

– , com Ilê Asé Omo Omidewá Aguerrewá, na Praça do Cidadão, Avenida Itália 10h – Carreata dos Santos , com Família Oníra, na rótula do Túnel Verde até a Rua Coberta

– , com Família Oníra, na rótula do Túnel Verde até a Rua Coberta 13h – Feira de artigos religiosos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Rua Coberta, Avenida Marechal Castelo Branco, 180, até às 19h

– da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Rua Coberta, Avenida Marechal Castelo Branco, 180, até às 19h 17h – Carreata com

Ilê Asé Omo Omidewá Aguerrewá. Saída do Balneário Rei do Peixe, em Quintão, passando pelo Ponto de Encontro, Praça do Cidadão (17h), em direção a Tramandaí

– com Ilê Asé Omo Omidewá Aguerrewá. Saída do Balneário Rei do Peixe, em Quintão, passando pelo Ponto de Encontro, Praça do Cidadão (17h), em direção a Tramandaí 23h – Procissão de Iemanjá com a Sociedade Beneficente Social e Cultural de Umbanda e Nação Templo de Ogum, com saída da Avenida Marechal Castelo Branco, 595, e parada na Rua Coberta para entoar canto em homenagem a Iemanjá, seguindo até a beira-mar

– com a Sociedade Beneficente Social e Cultural de Umbanda e Nação Templo de Ogum, com saída da Avenida Marechal Castelo Branco, 595, e parada na Rua Coberta para entoar canto em homenagem a Iemanjá, seguindo até a beira-mar 23h – Procissão de Iemanjá do Centro Afro Reino de Yansã. Saída da Avenida Alegrete, 144, em direção à Rua Coberta, com passagem pela Rua General Osório e destino no Mirante da Rua Guimarães Chiden

– do Centro Afro Reino de Yansã. Saída da Avenida Alegrete, 144, em direção à Rua Coberta, com passagem pela Rua General Osório e destino no Mirante da Rua Guimarães Chiden 0h – Rituais independentes de casas religiosas, ao longo da orla beira-mar