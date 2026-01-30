MEI em 2026: prazo para adesão ou retorno ao Simples Nacional termina nesta sexta-feira (30)

A Receita Federal é responsável pelo Portal Simples Nacional. Blossom Stock Studio / stock.adobe.com

Com o reajuste do salário mínimo em 2026, os valores da contribuição mensal dos Microempreendedores Individuais (MEIs) foram atualizados. Além disso, o início do ano concentra prazos importantes para adesão ou retorno ao Simples Nacional, quitação de débitos e cumprimento de obrigações fiscais obrigatórias.

Empreendedores que desejam optar pelo Simples Nacional têm até esta sexta-feira (30) para formalizar a solicitação. O mesmo prazo vale para empresas que foram excluídas do regime por pendências e desejam retornar.

A seguir, confira outras informações sobre os MEIs que mudaram em 2026:

Contribuição mensal

A contribuição previdenciária do MEI corresponde a 5% do salário mínimo, que em 2026 passou a ser de R$ 1.621. Com isso, o valor mensal subiu de R$ 75,90 para R$ 81,05.

Já o MEI Caminhoneiro, cuja alíquota é maior, passou a pagar R$ 194,52 por mês. Dependendo da atividade exercida, pode haver acréscimos de R$ 1 (ICMS) ou R$ 5 (ISSQN) no DAS.

Com os adicionais, os valores pagos em 2026 variam:

MEI em geral: entre R$ 81,05 e R$ 87,05 por mês;

entre e por mês; MEI Caminhoneiro: entre R$ 194,52 e R$ 200,52.

O pagamento é recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com vencimento todo dia 20. O documento pode ser emitido pelo Portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo App MEI, disponível em Android e iOS.

O recolhimento garante acesso a benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

O pagamento pode ser realizado através de Pix, boleto, débito automático ou outras opções oferecidas pelos bancos.

Adesão ou retorno ao Simples Nacional

Microempreendedores individuais, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem optar pelo Simples Nacional até esta sexta-feira (30). A solicitação deve ser feita no Portal do Simples Nacional, com verificação automática de pendências junto à Receita Federal, estados e municípios.

Empresas com débitos ou irregularidades cadastrais precisam regularizar a situação antes da aprovação. Caso o pedido seja aceito, a adesão tem efeito retroativo a 1º de janeiro de 2026.

Já nas empresas em início de atividade, o prazo para solicitar a adesão é de 30 dias contados a partir do último deferimento de inscrição (municipal ou estadual), desde que não tenham se passado 60 dias da data de abertura do CNPJ.

Empresas já enquadradas no regime e que não foram excluídas permanecem automaticamente no Simples Nacional, sem necessidade de nova solicitação.

Todas as empresas que optem pelo Simples Nacional precisam ter inscrição regular no CNPJ, inscrição municipal e, quando exigível, inscrição estadual. Devem realizar:

Acesso ao Portal do Simples Nacional , feito com certificado digital ou código de acesso;

feito com certificado digital ou código de acesso; Na aba Simples – Serviços, clicar em Opção e depois em Solicitação de Opção pelo Simples Nacional ;

clicar em e depois em ; Uma verificação automática de pendências é feita logo após a solicitação. Não havendo pendências, a opção será aprovada. Se tiver alguma pendência, a opção ficará “em análise”;

É possível acompanhar o andamento do processo dentro do Portal do Simples Nacional, na opção Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional.

A divulgação do resultado da opção está prevista para a segunda quinzena de fevereiro.

Regularização de dívidas

Empresas excluídas do Simples Nacional por inadimplência podem solicitar o retorno ao regime até o fim de janeiro, desde que quitem ou renegociem os débitos. O prazo para o pedido também termina nesta sexta-feira (30).

Nessa situação, as empresas devem, além de solicitarem a adesão ao Simples, pedir o enquadramento no Simei, também através do Portal do Simples Nacional.

Segundo o Sebrae, é necessário pagar uma entrada ainda em janeiro, com possibilidade de parcelamento do valor restante. Quando o débito for com a Receita Federal, a regularização também deve ser feita pelo Simples.

Já as dívidas inscritas na Dívida Ativa da União devem ser negociadas pelo Portal do Regularize. Em relação aos débitos estaduais ou municipais, o acerto precisa ser feito diretamente com o órgão local.

Quem perder o prazo só poderá solicitar nova adesão ao Simples Nacional em janeiro de 2027.

O CNPJ permanece ativo, mas passa a ser enquadrado em outro regime de tributação — Lucro Real ou Lucro Presumido —, no qual os impostos são recolhidos de forma individual.

Declaração anual

Outra obrigação do MEI é a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que informa o faturamento do ano anterior. O prazo para envio vai até o último dia de maio, através do Portal do Empreendedor.

Mesmo quem não teve faturamento deve entregar a declaração. O atraso gera multa de 2% a cada mês de atraso, podendo chegar a 20% do valor dos tributos declarados ou mínimo de R$ 50.

Para realizar a declaração, o MEI precisa:

Acessar o portal do empreendedor e selecionar a aba "Já sou MEI" ;

e selecionar a aba ; Escolha a opção “Declaração Anual de Faturamento ” e clique em entregar a declaração;

” e clique em entregar a declaração; O CNPJ do MEI será solicitado. Depois, o empreendedor deve escolher o ano que deseja declarar e preencher os dados com as receitas obtidas;

Uma tela com o resumo dos valores dos impostos pagos naquele ano será aberta;

Clicar em "transmitir". Nos casos de não movimentação ou faturamento, os campos de Receitas Brutas, Vendas e/ou Serviços devem ser preenchidos com o valor de R$ 0,00 – indicando que, de fato, não houve rendimentos

Além disso, o MEI deve manter atualizado o Relatório Mensal de Receitas Brutas, que deve ser preenchido até o dia 20 do mês seguinte às vendas ou serviços prestados e arquivado por, no mínimo, cinco anos.



