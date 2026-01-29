Jovem morre após ser atingido por raio em praia de Tramandaí

Um jovem de 26 anos morreu na tarde desta quinta-feira (29) depois de ser atingido por um raio na região do Terminal Turístico, em Tramandaí, no Litoral Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Fabrício de Oliveira Rodrigues.
Ele estava de folga, aproveitando a praia com amigos. Ao ir embora, foi atingido por uma descarga atmosférica, por volta das 16h, na beira-mar.
O caso aconteceu entre a Rua Feliciano Bernardes Pereira e a Avenida João de Magalhães.
Guarda-vidas, que realizavam o patrulhamento da orla da praia, foram chamados para ajudar a vítima. No local, identificaram que o jovem estava em parada cardiorrespiratória.
Os resgatistas realizaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar e acionaram ambulâncias. Rodrigues foi encaminhado ao hospital, mas não sobreviveu.