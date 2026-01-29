Geral

Litoral Norte
Notícia

Jovem morre após ser atingido por raio em praia de Tramandaí

Vítima foi identificada como Fabrício de Oliveira Rodrigues, 26 anos. Ele estava no local aproveitando uma folga com amigos 

Júlia Ozorio

