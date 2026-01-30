Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo

Fogo já foi controlado e as equipes permanecem no hospital para fazer o trabalho de rescaldo FÁBIO VIEIRA / Estadão Conteúdo

O Instituto do Coração (Incor), na zona oeste de São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no terceiro subsolo do prédio.

Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição. Não informações de feridos.

No início do combate às chamas havia a suspeita de que o problema teria começado numa das caldeiras, o que foi negado mais tarde.

A informação dos bombeiros é que a Enel, distribuidora de energia da cidade de São Paulo, fazia um serviço programado na mesma rua do Incor e precisou desligar a energia. Quando religou, um dos geradores apresentou falha e entrou em combustão.

A corporação enviou para o local oito viaturas e 24 homens.