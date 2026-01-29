Conversas Cruzadas: Ibovespa vai bombar em 2026? Recordes e otimismo na Faria Lima

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o especialista de investimentos e Head de Alocação da Liberta Investimentos, André Stanton , e o professor de Economia da UFRGS Róber Iturriet Avila , para debater as expectativas para o Ibovespa em 2026 e o cenário de otimismo no mercado.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.