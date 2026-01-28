Conversas Cruzadas: Brasil bate recorde de afastamentos por saúde mental no trabalho

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a psicoterapeuta de orientação psicanalítica, professora do curso de Psicologia da Atitus Educação e doutora em Ciências Médicas pela UFRGS Júlia Protas e a advogada especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, com atuação em saúde do trabalhador Marí Rosa Agazzi, para debater o aumento dos afastamentos por saúde mental no trabalho no Brasil.