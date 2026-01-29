Como possuir a nova Carteira de Identidade Nacional no celular

O antigo RG vale até 2032. Design and Bacon / stock.adobe.com

Já é possível fazer a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que estabelece o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número de identificação no Brasil. Após realizar o agendamento e atendimento de forma presencial, o cidadão pode ativar a versão digital do documento.

A medida vale tanto para a nova versão da carteira, quanto para a antiga. É importante lembrar, porém, que o RG antigo tem validade até 2032. Depois disso, apenas a nova CIN será aceita no Brasil.

Como ativar a CIN digital

Para possuir a Carteira de Identidade no celular, é indispensável que o cidadão já tenha o documento físico em mãos, pois será necessário escanear o QR Code no verso do documento para validar e ativar a versão digital.

Para obter a CIN digital, acesse o aplicativo Gov.br. Gabriel Guedes / Agência RBS

Uma vez que possua o documento físico, siga os passos a seguir:

Acesse o aplicativo Gov.br ;

; Na página inicial, selecione a opção “Meus documentos” ou clique no ícone “ Carteira de documentos” ;

ou clique no ícone “ ; Na nova tela, clique no botão “+” para adicionar um novo documento e selecione a opção “Carteira de Identidade Nacional – CIN” ;

para adicionar um novo documento e selecione a opção ; Confirme a liberação para que o aplicativo tenha acesso à câmera do celular e, posteriormente, escaneie o QR Code no verso da CIN impressa;

para que o aplicativo tenha acesso à câmera do celular e, posteriormente, no verso da CIN impressa; Após a leitura do código, realize o reconhecimento facial , que serve como medida de segurança;

, que serve como medida de segurança; Crie uma senha de quatro dígitos para acessar o documento dentro do aplicativo.

Como emitir a primeira via da nova CIN

Para solicitar o documento, o cidadão deve efetuar o agendamento prévio e ir até uma unidade de atendimento na data, local e horário escolhidos. O custo da carteira varia conforme o Estado, mas a primeira via é sempre gratuita em todo o Brasil, segundo a Lei nº 7.116/1983. Para emitir a via, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento;

CPF (deve estar regularizado na Receita Federal);

Comprovante de residência.

E para emitir a segunda via?

A segunda via da CIN não é gratuita e seu custo depende de uma taxa aplicada por cada Estado no Brasil. No Rio Grande do Sul, a emissão da segunda via custa R$ 95,03.

Exceções

Estão isentos de pagar o custo da segunda via os cidadãos maiores de 65 anos ou vítimas de roubo, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência.

Além disso, indivíduos que declararem estado de pobreza também têm acesso à isenção, sujeitos a análise da declaração.

Em caso de terceira via

Caso seja necessária a emissão de uma terceira via, o procedimento é o mesmo da segunda.

Agendamento do serviço