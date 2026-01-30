Casal cai de barco e é resgatado por pescador; drone grava salvamento no Litoral Norte; veja o vídeo

Caso ocorreu nessa quinta-feira no Rio Tramandaí, no Litoral Norte. Reprodução

Sabe o ditado sobre "estar no lugar certo na hora certa"? Um turista que fazia imagens de drone registrou o momento em que um pescador resgatou duas pessoas que caíram de um barco no Rio Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O salvamento ocorreu na quinta-feira (29), na área próxima à barra da cidade.

O responsável pela filmagem foi Renato Oliveira Matheus, que é de São Paulo e está visitando parentes no litoral gaúcho. Ele gravava embarcações na região quando percebeu que uma delas não reduziu a velocidade ao se aproximar de outro barco.

— No início achei que fosse um acidente, mas como mantive o foco no barco percebi que se tratava de um salvamento — afirma.

No vídeo (veja abaixo), é possível ver o momento em que o pescador Hueslei Garcia dos Santos se aproxima de uma embarcação onde estavam quatro pessoas. Duas caíram na água. Ele recolhe um colete salva-vidas e o arremessa para o homem. Em seguida, ele resgata a mulher que estava mais distante e a ajuda a subir em seu barco.

— Quando eu cheguei perto, ela só pedia a Deus para não morrer, mas eu consegui pegar. Ela ficou abraçada no barco por um tempo. Eu pedi para ela se acalmar para eu poder botar ela para dentro do barco. Depois amarrei o barquinho deles no bote e tirei de lá. Se eu não tivesse lá, eu acho que ela não tinha sobrevivido — conta o pescador.

De acordo com o pescador, a família havia alugado o pequeno barco e foi com ele até uma área de risco, onde ele acabou sendo levado pela correnteza.

Afogamentos

O dono do drone diz que se emocionou ao analisar as imagens após o ocorrido. Ele destaca que a cena também serve como alerta para os riscos da correnteza no encontro do rio com o mar.