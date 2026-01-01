Bombeiro ferido em explosão na Fronteira Oeste é transferido para Porto Alegre

Giuliano Rosa Pinto Freitas, ferido em explosão em Santana do Livramento foi levado de helicóptero para Porto Alegre. Marcos Ozanan / Arquivo Pessoal

O bombeiro Giuliano Rosa Pinto Freitas, ferido em uma explosão enquanto atendia a ocorrência de um incêndio no Supermercado 300, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, foi transferido de helicóptero para a capital gaúcha na tarde desta quinta-feira (31). A assessoria do Hospital Cristo Redentor, especializado no tratamento de vítimas de queimadura, afirmou que Freitas está consciente, mas em estado grave.

No total, 17 pessoas precisaram ser hospitalizadas, todos homens, segundo nota divulgada à imprensa pela Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento no começo da tarde.

Entre os feridos havia bombeiros do Rio Grande do Sul, bombeiros do Uruguai, que ajudaram no atendimento, e funcionários do supermercado.

Supermercado fica na região central de Santana do Livramento. Matias Moura / Jornal A Plateia

Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que responde pelo Corpo de Bombeiros, quatro pessoas seguiam internadas por volta das 20h desta quarta-feira (31), duas delas ainda na Santa Casa de Santana do Livramento. permanecem internadas no local.

Um dos feridos foi transferido para Hospital de Caridade de Santa Maria.

Entenda o caso

O incêndio começou por volta das 6h30min na parte superior do prédio e teria sido provocado pelo gerador de energia.

Durante o atendimento, houve explosão súbita provocada por um deslocamento de ar no momento em que uma porta foi aberta.

