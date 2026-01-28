Avião perde pneu do trem de pouso no ar, logo após decolar de Las Vegas; veja vídeo

Aeronave pousou normalmente em Londres. Instagram: @Flightradar24 / Reprodução

Um susto marcou a decolagem do voo BA274, da British Airways. Isso porque a aeronave que decolou de Las Vegas, nos Estados Unidos, na segunda-feira (26), perdeu um dos pneus do trem de pouso.

Câmeras do Flight Radar registraram o momento em que o pneu traseiro direito cai, quando a aeronave estava no ar. O incidente ocorreu instantes após a decolagem. Veja o vídeo.

Apesar do susto, a aeronave pousou normalmente no aeroporto Heathrow, em Londres. Segundo o g1, não houveram declarações de emergência ou algum problema.

— A segurança é a base de tudo o que fazemos e estamos apoiando as autoridades em suas investigações — disse um porta-voz da companhia, conforme o g1.

Veja o vídeo