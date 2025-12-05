Voo com destino a Porto Alegre precisa ser evacuado após incêndio em equipamento no Aeroporto de São Paulo; veja vídeo

Segundo um passageiro que estava na aeronave, o voo estava lotado. Divulgação / Redes sociais

Passageiros foram retirados de um avião, na noite desta quinta-feira (4), após um equipamento de solo pegar fogo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Em nota, a Latam, responsável pelo voo, informou que a ocorrência não deixou feridos.

O voo sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre, segundo a companhia, mas os passageiros tiveram que deixar a aeronave logo após o embarque, conforme o g1.

"A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação", disse a companhia. (confira a nota na íntegra abaixo)

Segundo um passageiro que estava na aeronave, o voo estava lotado.

"Estavam acomodando as pessoas mesmo após o embarque encerrado. Quando estávamos quase todos sentados, houve um aviso para evacuar a aeronave imediatamente. Aí todos se levantaram, alguns sem entender muito bem e tentando pegar a mala", afirmou Lucas Lima.

"Veio outro aviso e os comissários gritavam para deixar os pertences e sair pela frente imediatamente. De dentro, não havia fumaça nem cheiro, e não conseguíamos entender por que tinha que evacuar", relatou.

Lucas contou, ainda, que todos os passageiros foram realocados e ganharam um voucher de 150 reais para o jantar.

Nota da Latam

"A LATAM Airlines Brasil informa que, durante o embarque dos passageiros do voo LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo.

A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação.

Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada.