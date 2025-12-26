Veja vídeo de explosão que deixou moradora com 50% do corpo queimado em apartamento da Região Metropolitana

Vídeos de câmeras internas mostram o momento da explosão em um condomínio no limite entre Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana, na segunda-feira (22).

As imagens, obtidas pela RBS TV, mostram a força da explosão, que quebrou vidros, arrancou portas e destruiu móveis no prédio. A moradora teve queimaduras em mais de 50% do corpo.

A principal suspeita dos bombeiros para a causa do acidente é um produto utilizado para impermeabilizar um sofá, que é "extremamente inflamável, volátil e permanece no ambiente". A explosão teria acontecido quando o prestador do serviço descia as escadas após o trabalho e a moradora do imóvel ligou o fogão.

As imagens das câmeras de segurança mostram a sequência: às 16h30min, o prestador de serviço deixa o apartamento, seguido pelo marido da moradora. Logo depois, a explosão arranca a porta do imóvel e a do vizinho.

Eduarda Silveira Vieira Guerreiro, de 26 anos, segue hospitalizada no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, em estado grave, mas estável.

Uma vizinha do andar acima inalou fumaça e também precisou ser atendida, mas já foi liberada e passa bem.

Fogo causou danos a unidades vizinhas. Fotos: Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul / Divulgação

O apartamento onde a explosão aconteceu fica no quarto andar da torre 22 do condomínio. Cerca de 20 apartamentos tiveram danos e precisaram ser interditados. Desses, 18 já foram liberados, e só o imóvel onde ocorreu a explosão e o do andar superior seguem sem condições de habitação.