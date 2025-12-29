Geral

Tempo ruim
Notícia

Sobe para 17 o número de municípios atingidos por temporal e vento no RS

Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, e Santa Maria, na Região Central, sofreram mais danos por conta da chuvarada

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

Rochane Carvalho

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS