Sobe para 17 o número de municípios atingidos por temporal e vento no RS

Pelo menos 17 municípios reportaram algum tipo de dano em razão da chuva e do vento no Rio Grande do Sul. No boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta segunda-feira (29), foram incluídos Arroio do Meio, no Vale do Taquari, Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, e Campos Borges, no Noroeste.

Estas cidades contabilizaram estragos como destelhamentos, vias interrompidas por árvores e postes caídos, além de alagamentos e transbordamentos. Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, e Santa Maria, na Região Central, sofreram mais consequências do tempo ruim.

Em Três Cachoeiras, no Litoral Norte, houve destelhamento parcial na empresa de água mineral Santo Anjo. Ninguém se feriu. Em São João da Urtiga, no Norte, uma rachadura de ponte provocou interdição da travessia e deslizamento de terra.

A instabilidade persiste no Estado durante a semana do Réveillon. Há possibilidade de temporal nesta segunda e na terça-feira (30). As previsões meteorológicas não afastam a chance de chuva rápida nos últimos minutos de 2025.

O maior acúmulo de chuva nas últimas 12 horas foi registrado em Itaqui, na Fronteira Oeste, onde choveu 104,8 milímetros. No mesmo período, Sarandi, na Região Norte, registrou vento de 64,4 km/h.

Porto Alegre

Na Capital, a chuva e o vento derrubaram árvores e causaram transtornos em ruas e avenidas no sábado (27). Houve registros de bloqueios em vias em razão de vegetais caídos em bairros como Petrópolis, Menino Deus, Navegantes e Partenon — este último por risco de queda de poste de energia elétrica. No bairro Santo Antônio, a Defesa Civil entregou lona a uma família cuja residência sofreu danos no telhado.

Alguns pontos da Capital ficaram sem energia elétrica. No bairro Vila Jardim, por exemplo, a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Baltazar de Bem ficou sem eletricidade em decorrência do temporal de sábado. A normalização do abastecimento ocorreu de forma gradual.

Encruzilhada do Sul

Em Encruzilhada do Sul, vento e chuva deixaram a cidade sem luz, água e com instabilidade nos sinais de internet e telefonia. Conforme a prefeitura, até as 10h40min desta segunda-feira, as localidades de Corredor do Meio, Beco do Quilhão, Alto do Renner e Cerro Partido seguiam sem energia. O abastecimento de água também está prejudicado, devido à falta de luz.

Os bairros mais atingidos por destelhamentos foram Fonte do Pedroso, Alto do Renner e Lava-Pés. O vento derrubou 25 postes de energia elétrica, sendo 10 no bairro Lava-Pés.

A partir desta segunda-feira, mais de 60 moradias receberão telhas. Já foram distribuídos mais de 500 metros de lonas para a cobertura emergencial. Cinco famílias que estavam desalojadas já retornaram para casa.

Santa Maria

Em Santa Maria, na localidade de Arroio Lobato, no distrito de Arroio Grande, 15 famílias ficaram isoladas em decorrência da chuva intensa. A força da correnteza derrubou a cabeceira de duas pontes e deixou submersas quatro passagens ainda na quinta-feira (25).

De acordo com informações da prefeitura, já foram efetivadas passagens provisórias junto à Ponte dos Fernandes, restabelecendo o acesso para 40 famílias, e junto à Ponte dos Bona, assegurando o acesso para 15 outras famílias.

São Borja

Em São Borja, na Fronteira Oeste, onde choveu 65,2 milímetros, o vento forte acompanhado de chuva destelhou parte de duas residências. Em uma moradia, foi preciso drenar a água. Duas árvores ficaram deitadas com o vento. O Corpo de Bombeiros precisou cortá-las.

Eldorado do Sul

Segundo dados da prefeitura de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foram registradas quedas de árvores sobre a rede elétrica nos bairros Irga, Cidade Verde e Medianeira. O temporal destelhou 25 casas no bairro Delta do Jacuí, uma casa no Medianeira e outras três moradias no bairro Cidade Verde.

Foram afetadas 9,5 mil pessoas pela falta de energia elétrica no município. Além disso, 116 ficaram desalojadas, mas já retornaram para as suas casas. Os locais foram isolados e a CEEE Equatorial e os bombeiros encaminharam equipes para resolver as demandas. Também foram entregues lonas e telhas.

