Universitária e servidora concursada: quem é a pesquisadora de 21 anos que desapareceu no Jacuí durante coleta de água

Testemunhas contaram que ela vestia uma roupa pantaneira e estava em uma espécie de rampa no porto. Ela teria se desequilibrado, caído no curso do rio e afundado

João Pedro Lamas

