Universitária e servidora concursada: quem é a pesquisadora de 21 anos que desapareceu no Jacuí durante coleta de água

Roberta tem 21 anos. Redes Sociais / Reprodução

Roberta dos Reis Costantin, 21 anos, que caiu no Rio Jacuí, em Dona Francisca, no centro do Estado, na última terça-feira (16) e desapareceu, é técnica em química e servidora pública concursada na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Ela fazia a coleta de água para pesquisas quando o acidente aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que Roberta vestia uma roupa pantaneira (espécie de uniforme impermeável e com tecido resistente) e estava em uma rampa no porto enquanto fazia a coleta de amostras do Rio Jacuí. Ela teria se desequilibrado, caído na água e afundado.

A roupa pantaneira pode ter contribuído para que Roberta não conseguisse voltar à superfície. Um colega teria visto o que aconteceu, mas não conseguiu resgatá-la devido à correnteza do rio. Com isso, ela teria sido levada pela água.

As buscas por Roberta começaram ainda na terça e seguem nesta quinta-feira (18). A empresa responsável pela geração de energia na usina de Dona Francisca reduziu a vazão do rio para facilitar a procura. Já foram localizados objetos de trabalho que ela usava quando caiu.

A pesquisa para a qual Roberta fazia a coleta faz parte do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Naturais (Qualiágua), que acompanha as condições das águas naturais no Estado. Elas ocorrem de três em três meses para avaliar variações da qualidade da água ao longo do tempo – é um trabalho de rotina.

Roberta ingressou na Fepam em outubro 2024. Ela ocupa uma vaga de técnico em química e atua na divisão de laboratório da Fepam. Ela é formada pelo Instituto Federal Farroupilha (IFRS) de Caxias do Sul e cursa graduação em química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Por meio de nota, a Fepam disse que "se solidariza com familiares, amigos e colegas neste momento de profunda consternação e agradece o empenho da comunidade de Dona Francisca e a todos os envolvidos" nas buscas por Roberta. Leia a nota na íntegra.

Nota da Fepam

"A Fepam segue acompanhando, nesta quarta-feira (17/12), a ação de busca e resgate da servidora Roberta dos Reis Costantin, desaparecida desde a tarde de terça-feira (16/12), após cair no Rio Jacuí, durante uma coleta de água, no município de Dona Francisca.

A operação conta com uma força-tarefa integrada, envolvendo o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, bombeiros civis e voluntários, Defesa Civil, Polícia Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), servidores da Fepam e da Agência Nacional de Águas (ANA).

São utilizados equipamentos como barcos, motos aquáticas, mergulhadores e drone térmico.

A empresa responsável pela geração de energia na Usina de Dona Francisca reduziu a vazão do rio para colaborar com as buscas.

A Prefeitura de Dona Francisca disponibilizou profissionais de psicologia para atendimento e acolhimento aos familiares e aos colegas que estavam em campo.

Além disso, a Fepam, por meio da Divisão Psicossocial e de Promoção à Saúde do Estado, está disponibilizando acolhimento psicológico aos servidores que necessitarem, mediante agendamento.