Um dia após temporal, mais de 65 mil pontos seguem sem energia elétrica no Estado

Concessionárias afirmam que equipes seguem trabalhando para o reabastecimento. André Ávila / Agencia RBS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15) segue afetando o sistema de energia elétrica. Conforme a atualização mais recente das concessionárias, 65.380 clientes estão sem luz no Estado.

A maioria dos pontos está concentrado na área de atuação da CEEE Equatorial. São 55.880 clientes afetados. Conforme a concessionária, as cidades mais impactadas são Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Alvorada e Charqueadas.

A empresa afirma que durante o temporal 256 mil unidades ficaram sem o abastecimento. No momento, 78% já tiveram a energia restabelecida.

Na área da RGE são 9.500 clientes sem luz. Os pontos estão concentrados principalmente nas regiões do Vale do Taquari, Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo e na Região Metropolitana.

No pico do evento, mais de 173 mil unidades tiveram o fornecimento interrompido. A concessionária garante que 77% já teve o serviço normalizado.

As duas concessionárias informaram em nota que equipes seguem trabalhando. No entanto, ainda não há previsão para retorno da luz.

Confira as notas na íntegra

CEEE Equatorial

Em menos de 24h, CEEE Equatorial já restabeleceu energia de quase 200 mil clientes atingidos pela frente fria de segunda-feira

Número representa 78% dos consumidores afetados pelo evento climático

Em menos de 24h, a CEEE Equatorial restabeleceu a energia de quase 200 mil clientes, o que representa um total de 78% dos afetados durante a passagem de uma frente fria na tarde de ontem. Um total de 254 mil unidades ficaram sem abastecimento.

Segundo a Metsul Meteorologia, os ventos passaram de 100 km/h na Região Metropolitana de Porto Alegre. As cidades mais impactadas foram Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Alvorada e Charqueadas.

A distribuidora segue empenhada em garantir a normalização do serviço com rapidez em toda a área de concessão. O plano de contingência já estava ativado e todas as equipes mobilizadas, o que permitiu restabelecer a energia de forma rápida e contínua.

A empresa mantém contato direto com órgãos públicos, prioriza serviços essenciais e reforça o compromisso de atender a todos com a maior celeridade possível.

A CEEE Equatorial também alerta para que a população não se aproxime de cabos rompidos e utilize apenas os canais oficiais de atendimento. O registro do protocolo é fundamental para agilizar o suporte.

RGE

A CPFL RGE informa que, após o temporal com ventos fortes e chuva intensa registrado ontem (15) no Rio Grande do Sul, 5,4% dos clientes impactados permanecem sem energia na tarde desta terça-feira (16), o equivalente a 9.500 clientes, concentrados principalmente nas regiões do Vale do Taquari, Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo e Região Metropolitana.

No pico do evento, às 16h de ontem, 173,8 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido. Com a mobilização imediata das equipes, mais de 77% dos clientes tiveram o serviço normalizado ainda na noite de segunda-feira, quando o total de desligados caiu para 39.450. Até a tarde desta terça-feira, cerca de 94,6% do fornecimento já havia sido recomposto.

As equipes seguem atuando de forma ininterrupta, priorizando ocorrências mais complexas relacionadas a danos causados pela queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica.

A empresa alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a CPFL RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.