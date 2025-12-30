Três pessoas ficam feridas em explosão e incêndio em lancheria de São Sepé

Estabelecimento ficou com marcas do incêndio causado pela explosão. Vídeos GZH / Reprodução

Três homens seguem internados após uma explosão seguida de incêndio em uma lancheria em São Sepé, na Região Central do Estado. O fato foi na noite do último domingo (28).

Um cliente, um funcionário do estabelecimento e um bombeiro, com idades de 20, 34 e 36 anos, respectivamente, sofreram queimaduras de 2º grau. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com a proprietária da Plenos Lanches, Mônica Oliveira, os três estão em estado estável, apesar das queimaduras atingirem até 50% do corpo. Eles estão hospitalizados em Porto Alegre, São Sepé e Santa Maria.

Leia Mais Incêndio atinge prédio de escola centenária em Santa Maria; veja vídeo

Como foi a explosão

Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 23h20min para atender um vazamento de gás no local, que fica na Avenida Presidente Vargas. Durante o atendimento, ocorreu a explosão, que deu início ao incêndio.

— O botijão estava parado e, do nada, começou a vazar forte. Ele trepidou, caiu no chão e vazou mais forte ainda. Foi quando mandei todo mundo sair — conta a proprietária.

Mônica foi quem chamou por ajuda após perceber o risco. No entanto, um dos funcionários permaneceu e um cliente resolveu ajudar. Neste momento, um dos bombeiros estava entrando na cozinha. Foi quando ocorreu a explosão.

Com o impacto, três espaços da lancheria – cozinha, recepção e depósito – ficaram destruídos. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 10 mil.

O estabelecimento permanece fechado desde então. Segundo a proprietária, o local vai reabrir ainda em janeiro, mas sem uma data exata. Antes será preciso de laudos, nova fiação e reparos nas paredes.

Investigação

A delegada Carla Dolores, responsável pela investigação, disse que já foram ouvidos testemunhas, incluindo a proprietária. O caso foi registrado como incêndio culposo.

Segundo a proprietária, equipes da perícia foram até a lanchonete na tarde de segunda-feira (29). De acordo com Carla, a perícia vai ser determinante para saber a causa do incêndio.