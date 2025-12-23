Trabalhadores do transporte coletivo de Santa Maria paralisam as atividades

Trabalhadores das seis empresas que operam o transporte coletivo em Santa Maria estão paralisados. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Os trabalhadores do transporte coletivo urbano de Santa Maria estão paralisados nesta terça-feira (23). A mobilização ocorre em razão do atraso no pagamento do vale-alimentação, que deveria ter sido depositado no último dia 15, além do pagamento incompleto do vale quinzenal e da incerteza quanto ao pagamento dos salários no fim do mês.

O transporte público da cidade da Região Central é operado por seis empresas, todas com atividades suspensas desde o início da manhã. A expectativa do presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veículos Rodoviários de Santa Maria e Região (Sitracover), Rogério Costa, é de que o serviço seja normalizado a partir das 9h.

A paralisação deve afetar cerca de 500 viagens, que costumam ser realizadas entre as 5h e 9h diariamente no município. Além disso, 15 mil usuários devem ser afetados durante a mobilização, considerando a queda na demanda durante o período de festas de final de ano.

Segundo o sindicato, são necessários cerca de R$ 330 mil para quitar o tíquete-alimentação dos trabalhadores. O valor deveria ser coberto com recursos do subsídio pago pela prefeitura de Santa Maria para completar o custo da tarifa técnica de ônibus, que atualmente é de R$ 7,65. Os usuários pagam R$ 6,50, enquanto o município arca com a diferença.

Em julho, o valor do subsídio foi reajustado pela prefeitura como forma de garantir a manutenção do sistema de transporte. Na última sexta-feira (19), o Executivo repassou aproximadamente R$ 1,5 milhão à Associação dos Transportadores Urbanos, montante que representa cerca de 10% do total devido. A estimativa é de que o valor acumulado dos subsídios em atraso chegue a R$ 15 milhões.

De acordo com os trabalhadores, parte do recurso repassado foi utilizada para o pagamento do 13º salário. No entanto, sem a quitação integral dos subsídios, as empresas afirmam não ter condições de honrar outros direitos trabalhistas dos cerca de 550 funcionários do sistema.

Em nota, a prefeitura de Santa Maria afirmou que acompanha a situação, mas que "trata-se de uma relação entre empresas e trabalhadores". O município ainda informou que realizou repasse de subsídio à categoria na última semana.

O que diz a prefeitura de Santa Maria

Nestas primeiras horas do dia, a Prefeitura acompanha a manifestação das empresas de ônibus do transporte público urbano de Santa Maria, uma vez que se trata de um serviço essencial para a população.