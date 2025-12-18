Geral

Durante a lida
Notícia

Trabalhador rural morre após ser atacado por vaca no interior de São Francisco de Assis

Homem de 56 anos trabalhava na propriedade com o filho quando ocorreu o ataque, na localidade de Rincão do Areal

Tayline Manganeli

