Trabalhador rural morre após ser atacado por vaca no interior de São Francisco de Assis

Um trabalhador rural morreu após ser atacado por uma vaca em São Francisco de Assis, na região central do Estado. A vítima foi identificada como Antônio Gildo Dichetti Marques, de 56 anos.
O fato ocorreu por volta das 19h de quarta-feira (17), na localidade de Rincão do Areal. Marques trabalhava no campo com o filho no momento do ataque. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é tratado inicialmente como um acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia.
A cerimônia de despedida deve ocorrer a partir da tarde desta quinta-feira (18), em São Francisco de Assis. Marques deixa a esposa e um filho.