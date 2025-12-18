Trabalhador rural morre após ser atacado por vaca no interior de São Francisco de Assis

Antônio Gildo Dichetti Marques deixa esposa e um filho. Arquivo pessoal / Especial

Um trabalhador rural morreu após ser atacado por uma vaca em São Francisco de Assis, na região central do Estado. A vítima foi identificada como Antônio Gildo Dichetti Marques, de 56 anos.

O fato ocorreu por volta das 19h de quarta-feira (17), na localidade de Rincão do Areal. Marques trabalhava no campo com o filho no momento do ataque. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é tratado inicialmente como um acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia.

