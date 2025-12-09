Temporal provoca estragos em 10 municípios do Rio Grande do Sul

Destelhamentos foram registrados na localidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior de Flores da Cunha. Porthus Junior / Agencia RBS

Um temporal registrado na noite desta segunda-feira (8) provocou estragos em ao menos 10 municípios do Rio Grande do Sul. Conforme atualização da Defesa Civil, os danos se concentraram principalmente na Serra e no Vale do Taquari.

O caso mais grave ocorreu em Flores da Cunha, na Serra, onde 43 residências foram afetadas. Também houve danos no telhado da igreja, da unidade básica de saúde, de uma escola e de comércios da comunidade de Alfredo Chaves.

Outros municípios da Serra também relataram problemas.

Em Antônio Prado, houve destelhamentos, entrega de lonas e queda de árvores. Já em Farroupilha, casas foram destelhadas, uma família ficou desalojada e três bairros tiveram o fornecimento de energia interrompido.

Em Nova Pádua, três residências tiveram danos nos telhados, com queda de árvores e falta de luz; quatro pessoas precisaram se abrigar na casa de familiares. Em Pinto Bandeira, duas casas foram danificadas, e lonas foram distribuídas.

Na região Norte, Gentil registrou destelhamentos e a prefeitura precisou utilizar máquinas para remoção de materiais.

No Vale do Taquari, Estrela teve o telhado de um galpão arremessado contra a rede elétrica na Linha São Jacó Bainha.

Em Teutônia, três residências tiveram estragos, e uma pessoa precisou se alojar temporariamente com familiares.

Lajeado registrou danos no telhado de um prédio no bairro Florestal e avalia outros possíveis pontos de impacto.

No Vale do Caí, São Vendelino teve queda de árvores, obstrução de vias e falta de energia.

A Defesa Civil segue com equipes mobilizadas para monitorar as áreas atingidas.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia tem três alertas em vigor sobre atuação no Rio grande do Sul, todos estão em vigor até às 23h59min desta terça-feira (9). A Defesa Civil do Estado também registra alerta.

Um dos alertas do Inmet é de cor vermelha, o mais alto na escala de avisos e indica grande perigo, chuva forte, vento e possibilidade de queda de granizo e abrange principalmente a Fronteira Oeste e as regiões Noroeste, Norte, Centro, Nordeste e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Há outro alerta, na cor laranja, de perigo menor que abrange toda a faixa litorânea do Rio grande do Sul com intensificação dos ventos, movimentando dunas de areia.

Já o terceiro alerta do Inmet, é de cor amarela, o mais leve e abrange todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná com possibilidade de chuva intensa, vento moderado e queda de granizo.