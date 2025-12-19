Temporal e Papai Noel alpinista: a semana de GZH em fotos

No domingo, movimentos sociais saíram em protesto pela região central de Porto Alegre contra o PL da Dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados. A foto é de Renan Mattos.
Chuva e ventania atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira (15). O registro, feito em Alvorada, é de Renan Mattos.
O vento forte causou estragos na região metropolitana de Porto Alegre, como a queda de uma estátua em Guaíba. O registro é de Bruno Todeschini.
Com um drone, o fotógrafo André Ávila registrou a chegada do temporal a Porto Alegre.
Oitocentas mudas de árvores nativas foram plantadas no largo do viaduto Abdias do Nascimento. A iniciativa visa criar ilhas verdes na cidade. O registro é de Jonathan Heckler.
Papai Noel e duendes alpinistas desceram pela fachada do Bloco A do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e distribuíram presentes para crianças em tratamento na instituição. O registro é de Mateus Bruxel.
Os músicos João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estrearam a turnê Dominguinho em Porto Alegre, com show no Auditório Araújo Vianna. O álbum, de mesmo nome, celebra o forró e a música brasileira e ganhou o Grammy Latino 2025. A foto é de Duda Fortes.