Temporal e Papai Noel alpinista: a semana de GZH em fotos

Protestos contra a PL da Dosimetria foram registrados na Capital. Renan Mattos / Agencia RBS

No domingo, movimentos sociais saíram em protesto pela região central de Porto Alegre contra o PL da Dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados. A foto é de Renan Mattos.

Temporal deixou estragos na Segunda-feira (15). Renan Mattos / Agencia RBS

Chuva e ventania atingiram o Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira (15). O registro, feito em Alvorada, é de Renan Mattos.

Forte temporal atingiu a Capital e a Região Metropolitana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O vento forte causou estragos na região metropolitana de Porto Alegre, como a queda de uma estátua em Guaíba. O registro é de Bruno Todeschini.

Nuvem enorme sobre Porto Alegre na segunda. André Ávila / Agencia RBS

Com um drone, o fotógrafo André Ávila registrou a chegada do temporal a Porto Alegre.

Projeto visa criar ilhas verdes em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Oitocentas mudas de árvores nativas foram plantadas no largo do viaduto Abdias do Nascimento. A iniciativa visa criar ilhas verdes na cidade. O registro é de Jonathan Heckler.

Ação solidária ocorreu no HCPA. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Papai Noel e duendes alpinistas desceram pela fachada do Bloco A do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e distribuíram presentes para crianças em tratamento na instituição. O registro é de Mateus Bruxel.

Forró e música brasileira agitaram o palco do Araújo Vianna. Duda Fortes / Agencia RBS