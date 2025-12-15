Temporal deixa desalojados e causa estragos em 49 cidades gaúchas

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15) causou estragos em 49 municípios e deixou pessoas desalojadas. Os dados foram atualizado pela Defesa Civil Estadual na noite desta segunda-feira.
Entre os problemas estão alagamentos, quedas de postes, problemas de energia elétrica, além de destelhamentos.
A Defesa Civil anunciou que apresentará o detalhamento com todos os municípios em um novo boletim que será divulgado nesta terça-feira.
O primeiro balanço, apresentado nesta segunda-feira, apresenta informações sobre 28 municípios. Em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, 12 pessoas estão fora de casa. Na cidade, cinco casas e duas escolas foram destelhadas em razão dos ventos.
Em Porto Alegre, uma pessoa ficou ferida após ser atingida por um galho de árvore, no Centro. A mulher foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica.
Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, redes de transmissão estão inoperantes e casas foram destelhadas. No Sul do Estado, Piratini reportou que ruas e uma casa foram alagadas em razão da chuvarada.
Confira os municípios afetados e os danos sofridos
Alegrete: queda de árvore e pontos de alagamento no centro da cidade
Arroio do Meio: casas destelhadas, redes de transmissão inoperantes, ruas parcialmente obstruídas por queda de árvores e galhos
Boqueirão do Leão: duas residências destelhadas
Cachoeirinha: queda de árvore e residências parcialmente destelhadas
Camaquã: casa destelhada
Campos Borges: destelhamento parcial de galpão e queda de árvores
Charqueadas: casas destelhadas, árvores e postes caídos
Eldorado do Sul: duas escolas parcialmente destelhadas, bem como estrutura de eventos e uma residência, e queda de poste
Encruzilhada do Sul: residências destelhadas e falta de energia elétrica
Guaíba: queda de estátua, árvores e postes, também com residências solicitando lonas
Lagoão: galpões destelhados no interior do município
Maçambara: queda de árvores e postes de energia no interior do município
Marau: destelhamento parcial de duas casas
Novo Hamburgo: queda de árvores sobre a rede elétrica, rompimento de rede elétrica em alguns pontos, alguns semáforos fora de funcionamento
Palmares do Sul: destelhamento em escola
Passa Sete: danos em telhados de galpões e de escolas
Piratini: ruas alagadas, sendo que a água entrou em algumas residências e a força da água derrubou um muro
Porto Alegre: uma pessoa atingida por galho de árvore, imobilizada e encaminhada para atendimento médico pelo SAMU. Um tapume voou e derrubou motociclista na Avenida Presidente João Goulart
Rio Pardo: cinco residências destelhadas e duas escolas com telhado danificado
Salto do Jacuí: residências destelhadas e queda de árvores
Santa Cruz do Sul: queda de árvores em cima de residência e em via pública
São Francisco de Paula: informou danos em escola
São Jerônimo: casas destelhadas, árvores e postes caídos
Sentinela do Sul: destelhamento de residência
Teutônia: cinco casas parcialmente destelhadas e árvores caídas
Triunfo: casas destelhadas e árvores bloqueando vias
Vera Cruz: destelhamentos e quedas de postes e árvores, resultando em obstrução de vias e pontos sem energia
Viamão: informou queda de árvores e destelhamento de escola