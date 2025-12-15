Temporal deixa desalojados e causa estragos em 49 cidades gaúchas

Quedas de árvore atrapalharam o trânsito na Capital. Renan Mattos / Agencia RBS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15) causou estragos em 49 municípios e deixou pessoas desalojadas. Os dados foram atualizado pela Defesa Civil Estadual na noite desta segunda-feira.

Entre os problemas estão alagamentos, quedas de postes, problemas de energia elétrica, além de destelhamentos.

A Defesa Civil anunciou que apresentará o detalhamento com todos os municípios em um novo boletim que será divulgado nesta terça-feira.

O primeiro balanço, apresentado nesta segunda-feira, apresenta informações sobre 28 municípios. Em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, 12 pessoas estão fora de casa. Na cidade, cinco casas e duas escolas foram destelhadas em razão dos ventos.

Em Porto Alegre, uma pessoa ficou ferida após ser atingida por um galho de árvore, no Centro. A mulher foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica.

Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, redes de transmissão estão inoperantes e casas foram destelhadas. No Sul do Estado, Piratini reportou que ruas e uma casa foram alagadas em razão da chuvarada.

Confira os municípios afetados e os danos sofridos

Alegrete: queda de árvore e pontos de alagamento no centro da cidade

Arroio do Meio: casas destelhadas, redes de transmissão inoperantes, ruas parcialmente obstruídas por queda de árvores e galhos

Boqueirão do Leão: duas residências destelhadas

Cachoeirinha: queda de árvore e residências parcialmente destelhadas

Camaquã: casa destelhada

Campos Borges: destelhamento parcial de galpão e queda de árvores

Charqueadas: casas destelhadas, árvores e postes caídos

Eldorado do Sul: duas escolas parcialmente destelhadas, bem como estrutura de eventos e uma residência, e queda de poste

Encruzilhada do Sul: residências destelhadas e falta de energia elétrica

Guaíba: queda de estátua, árvores e postes, também com residências solicitando lonas

Lagoão: galpões destelhados no interior do município

Maçambara: queda de árvores e postes de energia no interior do município

Marau: destelhamento parcial de duas casas

Novo Hamburgo: queda de árvores sobre a rede elétrica, rompimento de rede elétrica em alguns pontos, alguns semáforos fora de funcionamento

Palmares do Sul: destelhamento em escola

Passa Sete: danos em telhados de galpões e de escolas

Piratini: ruas alagadas, sendo que a água entrou em algumas residências e a força da água derrubou um muro

Porto Alegre: uma pessoa atingida por galho de árvore, imobilizada e encaminhada para atendimento médico pelo SAMU. Um tapume voou e derrubou motociclista na Avenida Presidente João Goulart

Rio Pardo: cinco residências destelhadas e duas escolas com telhado danificado

Salto do Jacuí: residências destelhadas e queda de árvores

Santa Cruz do Sul: queda de árvores em cima de residência e em via pública

São Francisco de Paula: informou danos em escola

São Jerônimo: casas destelhadas, árvores e postes caídos

Sentinela do Sul: destelhamento de residência

Teutônia: cinco casas parcialmente destelhadas e árvores caídas

Triunfo: casas destelhadas e árvores bloqueando vias

Vera Cruz: destelhamentos e quedas de postes e árvores, resultando em obstrução de vias e pontos sem energia