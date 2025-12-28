Temporais provocam danos em pelo menos 12 cidades do RS

Postes caídos e inclinados em Encruzilhada do Sul. Prefeitura de Encruzilhada do Sul / Divulgação

Os temporais, com chuva e vento, das últimas 48 horas seguem causando estragos em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Na tarde deste domingo (28), o clima segue instável no Estado, com possibilidade de chuva moderada a forte e raios especialmente em áreas do Oeste, Norte e Campanha.

Até agora, 12 cidades já reportaram danos à Defesa Civil, especialmente destelhamentos de casas, transbordamentos de arroios e queda de árvores (confira mais detalhes abaixo).

Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, ventos de até 90 km/h e mais de 100 milímetros de chuva ocasionaram diversos problemas. Conforme a prefeitura, até as 15h deste domingo, algumas localidades seguiam sem luz.

Também há problemas de abastecimento de água em diversos pontos, além de dificuldades de comunicação, com instabilidade nos sinais de internet e telefonia.

Como medida de apoio às famílias atingidas, já foram distribuídos mais de 500 metros de lonas para a cobertura emergencial das residências afetadas. A partir desta segunda-feira (29), mais de 60 casas receberão telhas. Cinco famílias que estavam desalojadas já retornaram para casa.

A Fonte do Pedroso, o Alto do Renner e o Lava-Pés foram os bairros mais atingidos por destelhamentos. Foram derrubados 25 postes de energia elétrica, sendo 10 no bairro Lava-Pés. A CEEE Equatorial trabalha para restabelecer a energia elétrica em todos os pontos.

Em Santa Maria, na Região Central, o acumulado de chuva causou transbordamento de alguns arroios, o que comprometeu acessos a determinadas localidades, especialmente nas cabeceiras de algumas pontes do município.

Na localidade de Arroio Lobato, no distrito de Arroio Grande, 15 famílias permanecem isoladas em decorrência das chuvas intensas. A força da correnteza derrubou a cabeceira de duas pontes e deixou submersas quatro passagens na quinta-feira (25).

Conforme a prefeitura de Santa Maria, já foram executadas as passagens provisórias junto à Ponte dos Fernandes, restabelecendo o acesso para 40 famílias; e junto à Ponte dos Bona, restabelecendo acesso para 15 famílias.

Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, 11 moradias tiveram destelhamento parcial no bairro Loteamento Popular.

Por sua vez, em São Borja, na Fronteira Oeste, os ventos fortes acompanhados de chuvas destelharam parte de duas residências. Em uma moradia foi preciso drenar a água da chuva. Duas árvores ficaram deitadas com o vento e precisaram ser cortadas pelo Corpo de Bombeiros. No acumulado do dia, choveu 73,6 milímetros na cidade.

Inmet emite alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo às 8h42min deste domingo com validade até as 10h de segunda-feira (29). Trata-se de perigo potencial de tempestade com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com ventos intensos (até 60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Às 10h20min, novo alerta amarelo foi publicado de chuvas intensas com duração até as 9h de segunda.

As tempestades devem atuar ainda neste domingo nas regiões Noroeste, Missões, Centro, Vales, Região Metropolitana e Serra, com chuva e rajadas de vento intensas e queda de granizo.

Municípios que reportaram danos por conta das chuvas:

Cachoeirinha: queda de uma árvore sobre a via pública interrompendo a circulação na Rua Tijuca, no Parque da Matriz

queda de uma árvore sobre a via pública interrompendo a circulação na Rua Tijuca, no Parque da Matriz Eldorado do Sul : queda de uma árvore sobre a rede elétrica no bairro Irga e destelhamento de 10 casas no bairro Delta do Jacuí

: queda de uma árvore sobre a rede elétrica no bairro Irga e destelhamento de 10 casas no bairro Delta do Jacuí Encruzilhada do Sul : cerca de 50 casas destelhadas ou parcialmente destelhadas. Diversos postes de energia e árvores caídas

: cerca de 50 casas destelhadas ou parcialmente destelhadas. Diversos postes de energia e árvores caídas Glorinha : falta de energia elétrica em dois bairros do interior

: falta de energia elétrica em dois bairros do interior Marau : queda de árvore sobre residência

: queda de árvore sobre residência Pelotas : quedas de árvores de pequeno porte em via pública

: quedas de árvores de pequeno porte em via pública Santa Maria : alguns arroios transbordaram, ocasionando o comprometimento de determinados acessos, em especial cabeceiras de algumas pontes da região, que foram afetadas

: alguns arroios transbordaram, ocasionando o comprometimento de determinados acessos, em especial cabeceiras de algumas pontes da região, que foram afetadas São Borja : os ventos fortes acompanhados de chuvas que atingiram o município destelharam parte de duas residências. Duas árvores ficaram deitadas com o vento e precisaram ser cortadas com o apoio dos bombeiros. Uma residência teve a aplicação de bomba para drenagem da água

: os ventos fortes acompanhados de chuvas que atingiram o município destelharam parte de duas residências. Duas árvores ficaram deitadas com o vento e precisaram ser cortadas com o apoio dos bombeiros. Uma residência teve a aplicação de bomba para drenagem da água São Sebastião do Caí : destelhamento parcial de 11 casas no bairro Loteamento Popular

: destelhamento parcial de 11 casas no bairro Loteamento Popular Sapucaia do Sul : queda de um vegetal de grande porte obstruindo passeio e via pública

: queda de um vegetal de grande porte obstruindo passeio e via pública São Pedro do Butiá : forte deslocamento de uma massa de ar em uma região. Danos estruturais no telhado de uma residência

: forte deslocamento de uma massa de ar em uma região. Danos estruturais no telhado de uma residência Torres: destelhamento parcial de uma residência



