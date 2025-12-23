Técnico de enfermagem é demitido de hospital em Santos após cair em golpe do falso médico; entenda

Ler resumo

Hospital afirma que está "tomando todas as providências cabíveis" para lidar com a situação. @beneficenciasantos / Reprodução

Um técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico foi demitido do Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, no litoral de São Paulo, após ser vítima do golpe do falso médico.

Conforme as imagens obtidas pelo g1, o técnico Sidnei Alves Monteiro, 47 anos, enviou a lista de ramais telefônicos e alguns prontuários para um homem que fingia ser um profissional da unidade de saúde. O caso aconteceu na última sexta-feira (12).

O hospital informou que Sidnei foi desligado após descumprir normas internas, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretrizes institucionais de segurança da informação e do paciente.

O que disse Sidnei

Ao g1, o homem contou que foi contatado pelo então golpista por meio do ramal telefônico utilizado por funcionários. O suspeito se apresentou utilizando o nome de um médico do centro cirúrgico. Ainda conforme Sidnei, ele tinha nomes completos de pacientes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O técnico disse ainda que, por não estar habituado a prestar serviços administrativos, não encontrou uma secretaria que pudesse ajudar o suposto médico que pedia as numerações dos prontuários.

— Prestes a desligar o ramal, devido ao tempo que estava perdendo, o golpista pediu meu celular e pediu que eu fotografasse os prontuários com os números destes, e assim fiz, inocentemente — falou Sidnei, destacando ter enviado apenas a capa dos documentos, onde não havia os telefones dos pacientes.

Demissão

O suposto médico tentou dar um golpe em uma das pacientes, que desconfiou do contato e acionou o hospital. Por volta das 16h do mesmo dia, o técnico foi chamado pela gerência de enfermagem porque o nome dele estava na foto do prontuário enviada pelo golpista.

— De boa-fé, eu falei o que ocorreu. Pensei que iria ajudar na investigação e não ser mandado embora por justa causa — afirmou Sidnei. — Minha carreira de 18 anos foi manchada por eu levar o golpe, eu sou o culpado pelo golpe? — completou.

O técnico registrou um boletim de ocorrência (BO) pela Delegacia Eletrônica e também pretende entrar com um processo contra o hospital.

— Me sinto triste e abalado, pois sou PCD (Pessoa Com Deficiência), tenho visão monocular (condição de enxergar com apenas um olho) e sou negro. Tenho ciência de que será difícil conseguir um novo emprego, sou pai de família e em pleno Natal fiquei desempregado — lamentou Sidnei.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como estelionato e encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de Santos. A pasta acrescentou que a vítima foi orientada quanto à necessidade de representação criminal para prosseguimento das investigações.

Posicionamento do hospital

"No caso em questão, o Hospital Beneficência Portuguesa está tomando todas as providências cabíveis. O técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico Sidnei Alves Monteiro, lotado no centro cirúrgico, foi desligado da instituição por descumprimento das normas internas, especialmente no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às diretrizes institucionais de segurança da informação e do paciente.

Foi constatado que além de expor dados pessoais do paciente, fotografou a tela do computador da instituição com a ficha do enfermo. E mais, o ex-funcionário que atendeu inicialmente, a chamada do pretenso médico em um dos ramais da instituição, passou em seguida a usar seu próprio aparelho celular para manter contato com o suposto profissional. Mais ainda, passou informações sobre um adoentado em setor distinto do qual atuava.

Ou seja, extrapolou de suas atribuições funcionais em prejuízo do paciente e em desacordo com as normas éticas e técnicas do hospital. É do conhecimento de todos os colaboradores da instituição que qualquer informação sobre pacientes só é fornecida com sua devida autorização formal e pelo médico responsável.