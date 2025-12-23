Geral

Litoral de SP
Notícia

Técnico de enfermagem é demitido de hospital em Santos após cair em golpe do falso médico; entenda

Homem foi demitido após repassar prontuários a um suposto golpista; hospital aponta violação da LGPD e normas internas

