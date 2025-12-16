Técnica da Fepam desaparece após cair no Rio Jacuí durante coleta de água

A técnica de Química Roberta dos Reis Costantin, 21 anos, desapareceu após cair no Rio Jacuí, no município de Dona Francisca, na região central do Estado, na tarde desta terça-feira (16).
A jovem é servidora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e estava no local realizando coleta da água do rio para análises.
Conforme a Fepam, a técnica, que estava acompanhada por dois colegas, acabou se desequilibrando durante a coleta das amostras e caiu no curso hídrico.
O 4° Pelotão de Bombeiros Militares de Restinga Seca informou que está realizando buscas pela jovem desde a tarde.
O que diz a Fepam
"O Corpo de Bombeiros realiza, desde a tarde desta terça-feira (16), no Rio Jacuí, no município de Dona Francisca, buscas a uma jovem de 21 anos que caiu no curso hídrico. Roberta dos Reis Costantin é técnica em Química e atua na Fepam desde outubro de 2024. A analista realizava, com outros dois colegas, coleta para análise da água no rio quando se desequilibrou e caiu. A Fepam está dando todo o suporte aos familiares e auxiliando os bombeiros para facilitar as buscas."