Técnica da Fepam desaparece após cair no Rio Jacuí durante coleta de água

Bombeiros realizam buscas pela jovem. Corpo de Bombeiros / Divulgação

A técnica de Química Roberta dos Reis Costantin, 21 anos, desapareceu após cair no Rio Jacuí, no município de Dona Francisca, na região central do Estado, na tarde desta terça-feira (16).

A jovem é servidora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e estava no local realizando coleta da água do rio para análises.

Conforme a Fepam, a técnica, que estava acompanhada por dois colegas, acabou se desequilibrando durante a coleta das amostras e caiu no curso hídrico.

O 4° Pelotão de Bombeiros Militares de Restinga Seca informou que está realizando buscas pela jovem desde a tarde.

O que diz a Fepam