Em Dona Francisca
Técnica da Fepam desaparece após cair no Rio Jacuí durante coleta de água

Conforme a fundação, Roberta dos Reis Costantin, 21 anos, se desequilibrou enquanto pegava amostras para análises

Júlia Ozorio

