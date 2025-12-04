Soldado de 19 anos morre após ser atingido por árvore durante atividade militar em São Borja

João Vitor Correa Baptista, 19 anos, morreu no hospital. Reprodução / Funerária Angelos Oeste

Um soldado do Exército Brasileiro morreu na quarta-feira (3) após sofrer um acidente durante uma operação de rotina. Ele foi identificado como João Vitor Correa Baptista, 19 anos, integrante do efetivo variável do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em São Borja, na Fronteira Oeste.

De acordo com informações do regimento, o militar realizava tarefas de apoio logístico na Coudelaria de Rincão quando uma árvore caiu e o atingiu. Ele sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento imediato da equipe de saúde que estava no local.

Após os primeiros socorros, Baptista foi levado para o Hospital Ivan Goulart, também em São Borja. O soldado chegou à unidade por volta das 11h em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 40 minutos depois.

