Soldado de 19 anos morre após ser atingido por árvore durante atividade militar em São Borja

Vítima foi dentificada como João Vitor Correa. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos 

Madu Brito

Lorenzo Franchi

