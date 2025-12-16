Sobe para 54 o número de municípios gaúchos com estragos após temporal

Subiu para 54 o número de municípios do Rio Grande do Sul que registraram estragos em decorrência do temporal da tarde de segunda-feira (15). Os dados foram atualizados pela Defesa Civil Estadual na manhã desta terça-feira (16).
Entre os principais problemas relatados estão alagamentos, quedas de postes, falta de energia elétrica e destelhamentos. Em Cristal, no sul do Estado, 25 pessoas seguem fora de casa após danos em residências. No município, um telhado de zinco foi arrastado pelo vento até a BR-116.
A força do vento também derrubou uma réplica da Estátua da Liberdade em frente à loja da Havan de Guaíba, chamando a atenção de populares. A rede tem uma cópia do monumento em frente a cada loja.
Já em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, 11 pessoas retornaram para casa após o temporal, enquanto uma segue abrigada na casa de familiares. Na cidade, cinco casas e duas escolas foram destelhadas em razão do vento.
Em Porto Alegre, uma pessoa ficou ferida depois de ser atingida por um galho de árvore no centro da Capital, no fim da tarde de segunda. Ela foi encaminhada ao hospital, mas já teve alta.