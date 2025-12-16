Sobe para 54 o número de municípios gaúchos com estragos após temporal

Queda de tradicional estátua em frente à loja da Havan, em Guaíba, chamou atenção após temporal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Subiu para 54 o número de municípios do Rio Grande do Sul que registraram estragos em decorrência do temporal da tarde de segunda-feira (15). Os dados foram atualizados pela Defesa Civil Estadual na manhã desta terça-feira (16).

Entre os principais problemas relatados estão alagamentos, quedas de postes, falta de energia elétrica e destelhamentos. Em Cristal, no sul do Estado, 25 pessoas seguem fora de casa após danos em residências. No município, um telhado de zinco foi arrastado pelo vento até a BR-116.

A força do vento também derrubou uma réplica da Estátua da Liberdade em frente à loja da Havan de Guaíba, chamando a atenção de populares. A rede tem uma cópia do monumento em frente a cada loja.

Já em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, 11 pessoas retornaram para casa após o temporal, enquanto uma segue abrigada na casa de familiares. Na cidade, cinco casas e duas escolas foram destelhadas em razão do vento.