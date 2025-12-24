Sobe para 19 o número de municípios afetados pela chuva no RS

Volume de chuva chegou a cerca de 100 milímetros em alguns pontos de Frederico Westphalen. Prefeitura de Frederico Westphalen / Divulgação

O número de municípios afetados pela chuva no Rio Grande do Sul subiu para 19, de acordo com novo balanço da Defesa Civil estadual divulgada na manhã desta quarta-feira (24). O levantamento incluiu o município de Constantina entre os atingidos pelas intempéries registradas desde segunda-feira (22).

Localizada no Norte do Estado, Constantina teve alagamento de ruas, estradas e pontilhões, além de danos à infraestrutura viária, como colapso de bueiros e destruição de trechos de estradas. Ao todo, 20 residências e uma escola municipal ficaram alagadas.

A pior situação foi em Santa Rosa, no Noroeste, onde 14 pessoas precisaram ser acolhidas em um abrigo e uma família se refugiou na casa de conhecidos. Também houve danos materiais em Farroupilha, Soledade, Frederico Westphalen e Porto Lucena.

O Norte foi o mais atingido – dos 19 municípios listados pela Defesa Civil, nove ficam na região. Em seguida, está o noroeste gaúcho, com oito cidades.

Confira a lista dos municípios com registro de danos