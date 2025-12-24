Sobe para 19 o número de municípios afetados pela chuva no RS

O número de municípios afetados pela chuva no Rio Grande do Sul subiu para 19, de acordo com novo balanço da Defesa Civil estadual divulgada na manhã desta quarta-feira (24). O levantamento incluiu o município de Constantina entre os atingidos pelas intempéries registradas desde segunda-feira (22).
Localizada no Norte do Estado, Constantina teve alagamento de ruas, estradas e pontilhões, além de danos à infraestrutura viária, como colapso de bueiros e destruição de trechos de estradas. Ao todo, 20 residências e uma escola municipal ficaram alagadas.
A pior situação foi em Santa Rosa, no Noroeste, onde 14 pessoas precisaram ser acolhidas em um abrigo e uma família se refugiou na casa de conhecidos. Também houve danos materiais em Farroupilha, Soledade, Frederico Westphalen e Porto Lucena.
O Norte foi o mais atingido – dos 19 municípios listados pela Defesa Civil, nove ficam na região. Em seguida, está o noroeste gaúcho, com oito cidades.
Confira a lista dos municípios com registro de danos
- Campos Borges – Norte
- Cândido Godói - Noroeste
- Constantina – Norte
- Erval Seco – Norte
- Farroupilha – Serra
- Frederico Westphalen – Norte
- Gaurama – Norte
- Lajeado do Bugre – Noroeste
- Porto Lucena – Noroeste
- Porto Vera Cruz – Noroeste
- Rondinha – Norte
- Roque Gonzales – Noroeste
- Sananduva – Norte
- Santa Rosa – Noroeste
- Santo Cristo - Missões
- Seberi – Norte
- Senador Salgado Filho – Noroeste
- Soledade – Norte
- Tuparendi – Noroeste