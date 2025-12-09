Geral

Prejuízos 
Notícia

Sobe para 14 o número de municípios que registraram estragos em passagem de ciclone extratropical no RS

Entre os principais danos reportados pelas cidades gaúchas estão destelhamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica

Júlia Ozorio

