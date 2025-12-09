Sobe para 14 o número de municípios que registraram estragos em passagem de ciclone extratropical no RS

Passagem do fenômeno danificou estruturas no interior de Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O novo boletim da Defesa Civil estadual, divulgado no final da tarde desta terça-feira (9), indica que subiu para 14 o número de municípios que reportaram danos causados pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

No balanço da manhã, eram 12 as cidades afetadas. Ao longo do dia, Taquari e Teutônia, no Vale do Taquari, foram incluídas no levantamento.

Entre os principais prejuízos reportados pelas cidades gaúchas estão destelhamentos, quedas de árvores e falta de energia elétrica.

Uma das cidades que mais notificou estragos à Defesa Civil foi Flores da Cunha, na Serra, que foi atingida por um tornado. Em razão do evento climático, a prefeitura decretou situação de emergência.

Conforme a Defesa Civil, ao menos 80 residências foram impactadas. Os danos incluem ainda a Capela São João Batista, a quadra de esportes da comunidade, três vinícolas, entre outros estabelecimentos.