Sobe para 12 número de municípios gaúchos que reportaram estragos devido ao temporal

Aumentou para 12 o número de municípios gaúchos que registraram danos causados pelo temporal desde a noite de segunda-feira (8). Conforme atualização da Defesa Civil, foram identificados estragos em Barão, no Vale do Caí, que está com falta de energia elétrica em todo município e uma família desalojada.

Taquari foi o segundo caso incluído na listagem desta manhã. O município relatou que uma árvore caiu em cima de uma residência.

Até o momento, as áreas que tiveram maior impacto foram municípios da Serra e do Vale do Taquari. Em Flores da Cunha, 43 residências foram danificadas e foram atingidos os telhados de uma igreja, uma unidade de saúde, uma escola e comércios.

Em Farroupilha, Nova Pádua e Teutônia, moradores precisaram sair de suas casas.

Inmet estende alerta para vento forte no litoral do RS com avanço de ciclone extratropical

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho, o maior na escala de severidade, para ventos costeiros em todo o litoral gaúcho. O aviso começa a valer às nove horas da noite de hoje e segue até o fim da noite de quarta-feira. Por enquanto, segue valendo um alerta laranja, de grau intermediário.