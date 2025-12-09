Geral

Transtornos
Notícia

Sobe para 12 número de municípios gaúchos que reportaram estragos devido ao temporal

Duas cidades foram incluídas pela Defesa Civil do RS em balanço oficial. Em Barão, uma família ficou desalojada. Já em Taquari, uma árvore caiu em cima de uma residência

Kathlyn Moreira

