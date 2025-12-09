Sobe para 12 número de municípios gaúchos que reportaram estragos devido ao temporal

Aumentou para 12 o número de municípios gaúchos que registraram danos causados pelo temporal desde a noite de segunda-feira (8). Conforme atualização da Defesa Civil, foram identificados estragos em Barão, no Vale do Caí, que está com falta de energia elétrica em todo município e uma família desalojada.
Taquari foi o segundo caso incluído na listagem desta manhã. O município relatou que uma árvore caiu em cima de uma residência.
Até o momento, as áreas que tiveram maior impacto foram municípios da Serra e do Vale do Taquari. Em Flores da Cunha, 43 residências foram danificadas e foram atingidos os telhados de uma igreja, uma unidade de saúde, uma escola e comércios.
Em Farroupilha, Nova Pádua e Teutônia, moradores precisaram sair de suas casas.
Inmet estende alerta para vento forte no litoral do RS com avanço de ciclone extratropical
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho, o maior na escala de severidade, para ventos costeiros em todo o litoral gaúcho. O aviso começa a valer às nove horas da noite de hoje e segue até o fim da noite de quarta-feira. Por enquanto, segue valendo um alerta laranja, de grau intermediário.
O alerta vermelho para tempestade em 400 municípios gaúchos que estava em vigor hoje foi rebaixado para laranja. Ele segue válido até 10 horas da manhã de quarta para Litoral, Sul, Campanha, Região Central, Vales, Serra, Região Metropolitana e parte do Norte. As demais regiões estão em alerta amarelo, o mais leve da escala do Inmet.