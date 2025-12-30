Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na volta da praia no PR

Acidente ocorreu na PR-170, com a colisão de um carro e um caminhão. PRF / Divulgação

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na PR-170, em Rolândia, no Paraná. A colisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), por volta das 4h30min, no sentido do distrito de São Martinho.

Estavam no carro um casal, seus três filhos — sendo um adolescente e dois bebês, gêmeos, e um sobrinho adolescente.

Conforme informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a família era de Florestópolis e voltava de uma viagem da praia.

O caminhão, que vinha de Birigui, no interior de São Paulo, seguia para Mandaguari, no Paraná, transportando pintinhos.

No veículo, estava o motorista, que foi socorrido e levado ao hospital, onde permanece em estado grave, e um passageiro, que não se feriu.

As vítimas do acidente

As vítimas são o casal Alexandre Cordeiro e Adriana da Silva Souza Cordeiro, os filhos Miguel de Souza Cordeiro, dois bebês gêmeos de 10 meses — que não tiveram os nomes divulgados — e o sobrinho do casal Elano Gabriel de Oliveira.

Causas ainda são investigadas

As causas do acidente ainda estão sob investigação. A perícia já esteve no local e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.



