Santa Catarina registra chuva forte e estragos antes do Réveillon; veja vídeo

Cidades catarinenses enfrentaram deslizamento de terra, ruas alagadas e destelhamentos. Defesa Civil / Santa Catarina / Divulgação

Poucos dias antes do Réveillon, Santa Catarina registra estragos em pelo menos 17 municípios após forte chuva no Estado nesta terça-feira (30).

Em Florianópolis, choveu 136 milímetros em 24 horas — quantidade superior à prevista para todo o mês na capital catarinense.

Nos municípios de Laguna, Barra Velha, Major Gercino, Treze Tílias e Timbó Grande, foi decretada situação de emergência.

Oito famílias estão desalojadas e 115 habitações foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil. As cidades enfrentaram deslizamento de terra, ruas alagadas e destelhamentos. Em Timbó Grande, uma escola teve salas de aulas destelhadas.

A previsão é de que a chuva siga intensa nas próximas horas. Um aviso especial indica risco "muito alto" para ocorrências associadas a alagamentos e enxurradas no Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis até as 4h de quarta-feira (31).

Municípios afetados

Treze Tílias

Timbó Grande

Timbó

São José

Santo Amaro da Imperatriz

Palhoça

Navegantes

Joinville

Indaial

Gaspar

Florianópolis

Faxinal dos Guedes

Chapecó

Capivari de Baixo

Blumenau

Barra Velha

Ascurra

Fechamento de comportas

Devido à chuva intensa registrada nas últimas horas, as comportas das barragens Ituporanga e Taió, no Vale do Itajaí, foram fechadas às 11h30min.

A barragem Sul (Ituporanga) foi fechada de forma remota, enquanto a Oeste (Taió) seguiu os protocolos operacionais.

Segundo a Defesa Civil do Estado catarinense, a situação segue sendo monitorada de forma contínua.

Previsão do tempo

Na quarta (31) e quinta-feira (1°), a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, associada ao calor e à umidade, favorece a formação de temporais em Santa Catarina. Os ventos devem ser acompanhados de raios, rajadas de vento e chuva intensa em curto período de tempo.

O risco de alagamentos, enxurradas, danos na rede elétrica, queda de galhos e destelhamentos é moderado, segundo as autoridades.

Os temporais tendem a iniciar já no começo da tarde de quarta-feira, com maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e parte do Planalto Sul. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada, mas ainda com potencial para transtornos.

Apesar dos avisos de temporais ao longo do dia, no horário da virada do ano não há risco relacionado. A previsão indica condição de chuva fraca e isolada.

Recomendações de segurança

Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados

Em caso de ventos fortes, evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia

Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos

