RS tem três casos de afogamento em água doce no fim de semana

Em Cidreira, bombeiros estão mobilizados desde sábado (6) em busca de homem desaparecido na Lagoa da Rondinha. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) atendeu três ocorrências de afogamento em água doce no Estado ao longo do fim de semana. Duas delas resultaram em morte.

Em Cidreira, no Litoral Norte, seguem as buscas por um homem de 35 anos desaparecido desde a tarde de sábado (6) na Lagoa da Rondinha. Conforme os bombeiros, Welnatan Alberton Rodrigues estava nadando com o cunhado, quando os dois se afogaram. Welnatan submergiu e não foi mais visto. O cunhado conseguiu sair da água a salvo.

No fim da tarde de domingo (7), um jovem de 15 anos, morador de Butiá, morreu afogado no Rio Jacuí, na praia da Cachoerinha, em General Câmara, na Região Carbonífera. Ele nadava com um amigo de idade próxima, que foi socorrido por pessoas que estavam no local. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Jerônimo, a época de balneabilidade, quando há guarda-vidas na região, ainda não começou. Mesmo assim, os dois jovens nadaram até uma área onde a marcação da operação de guarda-vidas não alcançaria.

Também na tarde de domingo, um jovem de 17 anos se afogou na prainha de Candiota, que margeia o Arroio Candiota, na Campanha. Quando o Corpo de Bombeiros de Bagé chegou ao local, o corpo já havia sido encontrado por pessoas que estavam na prainha. O jovem estava na praia com a família. O local costuma ter guarda-vidas, mas apenas durante a temporada de balneabilidade.

Guaritas de rios, lagos e lagoas do Rio Grande do Sul terão guarda-vidas em 10 dias

A partir de 19 de dezembro, as guaritas de locais balneáveis do interior do Estado vão ter guarda-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as praias do Litoral já contam com a presença dos socorristas. A temporada de 2025 e 26 terá 500 bombeiros militares contratados como parte da Operação Verão Total.