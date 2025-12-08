Geral

Refresco perigoso
Notícia

RS tem três casos de afogamento em água doce no fim de semana

Dois jovens de 15 e 17 anos morreram em General Câmara e Candiota; buscas seguem por homem desaparecido em Cidreira

Zero Hora

