RS já teve 12 mortes por afogamento em dezembro

Buscas por homem desaparecido na Lagoa da Rondinha mobilizou bombeiros em Cidreira no início do mês. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Rio Grande do Sul registrou ao menos 12 mortes por afogamento em 20 dias. O levantamento, realizado por Zero Hora, aponta que nove vítimas tinham entre 11 e 17 anos. A maioria dos casos aconteceu em águas doces, como rios, arroios e lagoas, e um em piscina. Até o momento, nenhum óbito foi registrado no mar.

O Corpo de Bombeiros do Estado ainda não divulgou balanço oficial sobre as mortes desde o início do mês.

Os casos mapeados pela reportagem entre 1º de dezembro e este sábado (20) envolvem apenas mortes de banhistas. Por esse critério, o levantamento não inclui a técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) que caiu no Rio Jacuí na terça-feira (16), enquanto trabalhava, e teve o corpo localizado nesta manhã.

Leia Mais Corpo de técnica da Fepam que caiu no Rio Jacuí é localizado por pescadores

Os dois registros mais recentes ocorreram na sexta-feira (19), no Vale do Sinos e na Região Sul. Em Dois Irmãos, o Corpo de Bombeiros localizou os corpos de um homem de 25 anos e de uma adolescente de 16 anos no Arroio Feitoria. Em Rio Grande, um adolescente de 15 anos se afogou próximo à Ponte dos Franceses, na Lagoa dos Patos. O corpo foi localizado na manhã deste sábado.

No primeiro final de semana do mês, três óbitos ocorreram em pontos distintos do Estado: o de um homem de 35 anos na Lagoa da Rondinha, em Cidreira, o de um adolescente de 15 anos no Rio Jacuí, em General Câmara, e o de um jovem de 17 anos no Arroio Candiota.

No dia 14 de dezembro, mais quatro mortes foram contabilizadas. Em Pelotas, um jovem de 26 anos perdeu a vida ao tentar salvar a irmã, que também se afogava. Em Santa Maria do Herval e Gramado, dois adolescentes morreram em rios. Naquele mesmo domingo, uma menina de 11 anos foi vítima de afogamento em uma piscina em Barão.

Nos dias 15 e 16, outros dois adolescentes morreram. Um de 17 anos, no Rio Taquari, em Estrela, e outro de 15, em Pelotas.

Leia Mais Corpo de adolescente afogado na Lagoa dos Patos é localizado

Orientação para banhistas

O Corpo de Bombeiros do RS reforça a orientação para que banhistas procurem e priorizem locais próprios para banho e sob supervisão de guarda-vidas e evitem entrar em águas desconhecidas.

Leia Mais Operação Verão Total dá a largada à temporada de veraneio no RS com evento em Tramandaí

No dia 13 de dezembro, o governo do Estado lançou a Operação Verão Total 2025/2026. Um total de 930 guarda-vidas, sendo 638 militares e outros 282 civis temporários, foram recrutados para proteger os veranistas durante o banho de mar ou em água doce e conter os índices de afogamento.

*Produção: Gabriel Dias