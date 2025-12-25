RS já teve 17 mortes por afogamento no mês de dezembro

Em 21 de dezembro, bombeiros fizeram buscas por homem que caiu de jet-ski no Guaíba. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul contabiliza ao menos 17 mortes por afogamento desde o início de dezembro, conforme levantamento de Zero Hora. Cinco casos foram registrados após o início da Operação Verão, no sábado (20), segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros do Estado.

De acordo com as autoridades, todos os óbitos registrados durante a Operação Verão aconteceram em locais ou em horários sem monitoramento de guarda-vidas. Entre os casos, três foram em água doce e dois em água salgada.

O episódio mais recente aconteceu na noite da véspera de Natal, quando um jovem de 23 anos morreu após se afogar na Praia do Paraíso, em Torres, no Litoral Norte. Também na véspera de Natal, foi registrado um óbito por afogamento em água doce em Santa Rosa.

Os dados do Corpo de Bombeiros dão conta de outra morte por afogamento em Torres, na segunda-feira (22), além de um caso registrado em uma barragem no município de Pinhal da Serra, no domingo (21).

Leia Mais Apesar das nuvens, calor e mar claro atraem veranistas para a beira da praia em Capão da Canoa

Na mesma data, um jovem de 26 anos morreu após cair no Guaíba, em Porto Alegre, enquanto pilotava um jet-ski. O corpo foi localizado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros.

Antes do início da Operação Verão, o levantamento da reportagem já apontava 12 mortes por afogamento em 20 dias no Estado. Com os novos dados divulgados pelas autoridades, o número subiu para 17 vítimas entre os dias 1º e 25 de dezembro.

Os registros consideram ocorrências envolvendo práticas de lazer. Por esse critério, não está contabilizado o afogamento da técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) que caiu no Rio Jacuí enquanto trabalhava em 16 de dezembro.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população frequente locais próprios para banho, com presença de guarda-vidas, e evite entrar em rios, lagos e no mar fora dos horários e áreas monitoradas.