RS ainda tem mais de 111 mil clientes sem luz após temporal

Falta de energia atinge diversas cidades do RS nesta terça-feira. André Ávila / Agencia RBS

Passadas mais de 12 horas do temporal que atingiu o Estado na segunda-feira (15), 111.480 clientes seguem sem energia elétrica nesta terça-feira (16). A maior parte dos afetados está na Região Metropolitana.

Na área de concessão da CEEE Equatorial se concentra o maior número de pontos desabastecidos. Conforme balanço das 9h, 87 mil clientes estão sem luz. Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Guaíba e Camaquã são as cidades mais afetadas.

De acordo com a concessionária, o pico foi de 254 mil endereços impactados. Já na área de concessão da RGE, são 24.480 pontos sem energia.

Efeitos do temporal

Conforme informações da Defesa Civil, 49 cidades confirmaram estragos. Em Rio Pardo, 12 pessoas ficaram desalojadas. Já em Porto Alegre, uma mulher ficou ferida após ser atingida por um galho no Centro.