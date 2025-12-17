Rio Grande do Sul ainda tem 42 mil pontos sem energia elétrica

Em Porto Alegre, houve registro de quedas de árvore durante o vendaval. André Ávila / Agencia RBS

Cerca de 42 mil pontos ainda estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul após o temporal com vento forte e chuva intensa que atingiu o Estado desde a tarde de segunda-feira (15).

Na área atendida pela CEEE Equatorial, 34 mil clientes ainda permanecem sem luz. Ao todo, 256 mil unidades ficaram sem o abastecimento, e 220 mil já tiveram o fornecimento restabelecido, o que representa pouco mais de 86% do total.

Os maiores impactos na área da CEEE Equatorial foram registrados em Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Guaíba e Eldorado do Sul, onde a queda de árvores e galhos causou danos à rede elétrica e dificultou o acesso das equipes.

Já na área da R-G-E, a concessionária informa que 7,6 mil clientes permanecem sem energia nesta terça-feira (16), o equivalente a 4,3% dos consumidores impactados. As ocorrências se concentram principalmente no Vale do Taquari, Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo e na Região Metropolitana.

No pico do temporal, 173,8 mil clientes da RGE ficaram sem luz. Com a mobilização das equipes, mais de 95% do fornecimento já foi recomposto.