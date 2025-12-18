Réu por ataque cibernético que derrubou sistemas do TJRS é condenado

O sistema e o site do TJRS ficaram quase um dia inteiro fora do ar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um homem foi condenado a 9 anos e 26 dias de prisão, em regime fechado, por comandar um ataque cibernético que derrubou os sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e paralisou a prestação jurisdicional em todo o Estado. A sentença foi proferida nesta quarta-feira (17) pelo juiz Angelo Furian Pontes, da 12ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre.

O réu, de 23 anos, é morador de Guarabira, na Paraíba. Ele foi condenado pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e interrupção de serviço de informação de utilidade pública. A Justiça manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

O réu também foi condenado ao pagamento de 63 dias-multa, calculada com base no salário mínimo vigente à época dos fatos.

Relembre o Caso

O ataque cibernético ao TJRS ocorreu em 26 de março de 2025 e teve como alvo o sistema E-Proc, utilizado para a tramitação e consulta de processos judiciais. A ofensiva utilizou a técnica conhecida como negação de serviço distribuída (DDoS), que consiste em sobrecarregar servidores até torná-los indisponíveis. O sistema e o site do TJRS ficaram quase um dia inteiro fora do ar.

Segundo a investigação do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), a ação foi organizada por meio de um canal no Telegram e também em ambientes da deep web, operado por um usuário que utilizava os pseudônimos "POLÍCIA FEDERAL DERRUBANDO TODOS!!!" e "FEDERAL". Nesses canais, o responsável incitava ataques coordenados contra sistemas públicos, chegou a oferecer pagamentos via Pix e transmitiu a ofensiva ao vivo.

A apuração técnica apontou o uso de uma botnet (rede formada por computadores, celulares, servidores ou outros dispositivos infectados por malware) com mais de dois mil dispositivos comprometidos, distribuídos em 432 redes diferentes, que geraram 5.057 requisições maliciosas simultâneas, a partir de 2.057 endereços de IP. O volume de acessos levou à interrupção completa do sistema eletrônico do Judiciário durante toda a tarde do dia do ataque.

A paralisação inviabilizou a tramitação de habeas corpus, a análise de medidas protetivas, a realização de audiências e o cumprimento de prazos processuais, afetando diretamente o acesso da população à Justiça em todo o Rio Grande do Sul. À época, o TJRS confirmou prejuízos à atividade jurisdicional em todo o Estado.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou que o e-mail vinculado aos canais usados na ofensiva estava associado ao réu e reunia indícios de outros crimes, como acessos indevidos a sistemas de segurança pública, fraudes bancárias e estelionato. Após o ataque, ele ainda teria divulgado a integrantes de um grupo de hackers um passo a passo do esquema, o que levou a polícia a buscar a identificação de outros envolvidos.