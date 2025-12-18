Geral

Mais de 9 anos de prisão
Réu por ataque cibernético que derrubou sistemas do TJRS é condenado

Ofensiva digital paralisou serviços do Judiciário em todo o Estado e impediu a análise de habeas corpus, audiências e medidas urgentes

Airton Lemos

